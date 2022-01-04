Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.01.2022 00:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.01.2022 00:19
    ABONE OL

    Ryan Babel’den Galatasaray’a kötü haber! Yönetim üzüntüyle karşıladı...

    Galatasaray’ın sözleşmesini feshedip maaş yükünden kurtulmak istediği Ryan Babel için Sarı-Kırmızılı kulübe henüz resmi bir teklif ulaşmadı. Maaş yükünü azaltmak isteyen yönetim, bu durumu üzüntüyle karşıladı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Özel haber
    ÖZEL HABER- Babel’den Galatasaray’a kötü haber!

    Teknik direktör Fatih Terim ve başkan Burak Elmas arasındaki kriz ile sarsılan Galatasaray'da bir yandan da yapılacak olan transferler ve takımdan ayrılacak olan isimlerle ilgili önemli bir çalışma yürütülüyor.



    Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel ile yollarını ayırmak isteyen ve oyunucun 6 ay için bonuslarla birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro'yu bulan maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, Hollandalı oyuncuya gelecek teklifleri beklemeye başlamıştı.



    HENÜZ TEKLİF YOK
    Ancak Ryan Babel için işler Galatasaray yönetiminin beklediği gibi gitmedi ve 33 yaşındaki futbolcu için henüz kulübe resmi bir teklif ulaşmadı.



        Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten Babel'in şu an kazandığı ücretten daha düşük bir teklife sıcak bakmaması da Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini zorlaştırıyor.



        MENAJER ARACILIĞIYLA...
        Sarı-Kırmızılı yönetimin henüz resmi bir teklif alamadığı Ryan Babel'i menajerler aracılığıyla başka bir kulübe önermesi bekleniyor.



        Babel bu sezonun ilk yarısında Galatasaray forması ile 24 maçta forma giydi. 1 gol atıp, 1 asist yaptı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        KAD-SİS Bursa’da!
        Haberler Spor Ryan Babel’den Galatasaray’a kötü haber! Yönetim üzüntüyle karşıladı...
            SON DAKİKA