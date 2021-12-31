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    • Spor
    • 31.12.2021 11:17
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    • 31.12.2021 11:27
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    Kanarya hasret kaldı: Son 21 kupada Fenerbahçe'nin adı yok!

    Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç döneminde işler hiç iyiye gitmiyor. Sarı-Lacivertliler 2014 yılında Süper Kupa’yı kazandıktan sonra bir daha mutluluk yaşayamadı. Bu süreçte Galatasaray 9 kez kupa sevinci yaşadı. Bir başka ezeli rakibi Beşiktaş ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Trabzonspor da 2014’ten sonra iki kupayı müzesine taşıdı. Medipol Başakşehir de Süper Lig’de şampiyonluğa ulaştı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Kanarya kupaya hasret kaldı

    Fenerbahçe için işler son yıllarda hiç ama hiç iyi gitmiyor. Başkan Ali Koç döneminde kupaya hasret kalan Sarı-Lacivertliler yeni yıla umutla bakmak istiyor. Ancak tünelin ucu şimdilik karanlık gibi gözüküyor.

    SON KUPA 2014 SÜPER KUPA
    Fenerbahçe son yıllarda kupaları hep televizyondan rakipleri havaya kaldırırken izledi.

    Kanarya son kupasını 2014 yılında kazandı. Sarı-Lacivertliler 2014 yılında Süper Kupa'yı kazandıktan sonra bir daha mutluluk yaşayamadı.

    CİMBOM 9 BEŞİKTAŞ 4 TRABZONSPOR 2 KUPA KAZANDI
    Bu süreçte ezeli rakiplerinden Galatasaray 9 kez kupa sevinci yaşadı. Bir başka ezeli rakibi Beşiktaş ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Trabzonspor da 2014'ten sonra iki kupayı müzesine taşıdı. Medipol Başakşehir de Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

        Fenerbahçe sadece ezeli rakiplerinin mutluluğunu izlemedi. Kendisinden kat be kat düşük bütçelerle gelen şampiyonluklara da şahit oldu. İttifak Holding Konyaspor bu süreçte 2 kupa kazandı. Şu an 2. Lig'de mücadele eden Akhisarspor da 2 kupa mutluluğu yaşadı.

        5 Ocak'ta Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Kanarya'ya gönül verenler yine TV başından başka takım taraftarlarının sevincini izlemiş olacak. Fenerbahçe son kupasını kazandığından beri takımlar 21 kez kupa sevinci yaşamış olacak.

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