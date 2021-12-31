Kanarya hasret kaldı: Son 21 kupada Fenerbahçe'nin adı yok!

Fenerbahçe için işler son yıllarda hiç ama hiç iyi gitmiyor. Başkan Ali Koç döneminde kupaya hasret kalan Sarı-Lacivertliler yeni yıla umutla bakmak istiyor. Ancak tünelin ucu şimdilik karanlık gibi gözüküyor.
SON KUPA 2014 SÜPER KUPA
Fenerbahçe son yıllarda kupaları hep televizyondan rakipleri havaya kaldırırken izledi.
Kanarya son kupasını 2014 yılında kazandı. Sarı-Lacivertliler 2014 yılında Süper Kupa'yı kazandıktan sonra bir daha mutluluk yaşayamadı.
CİMBOM 9 BEŞİKTAŞ 4 TRABZONSPOR 2 KUPA KAZANDI
Bu süreçte ezeli rakiplerinden Galatasaray 9 kez kupa sevinci yaşadı. Bir başka ezeli rakibi Beşiktaş ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Trabzonspor da 2014'ten sonra iki kupayı müzesine taşıdı. Medipol Başakşehir de Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.