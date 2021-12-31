Kanarya hasret kaldı: Son 21 kupada Fenerbahçe'nin adı yok!

Kanarya son kupasını 2014 yılında kazandı. Sarı-Lacivertliler 2014 yılında Süper Kupa'yı kazandıktan sonra bir daha mutluluk yaşayamadı.

CİMBOM 9 BEŞİKTAŞ 4 TRABZONSPOR 2 KUPA KAZANDI

Bu süreçte ezeli rakiplerinden Galatasaray 9 kez kupa sevinci yaşadı. Bir başka ezeli rakibi Beşiktaş ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Trabzonspor da 2014'ten sonra iki kupayı müzesine taşıdı. Medipol Başakşehir de Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.