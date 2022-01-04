Önder Karaveli'den Mehmet Topal açıklaması: Semptom gösterince takımdan ayırdık

GENÇLER ŞANS BULACAK

Eksik futbolcuların fazlalığı nedeniyle genç takımdan kadroya dahil ettikleri isimlere şans vereceklerini vurgulayan Önder Karaveli, "Genç oyuncularımızı aramıza kattık. Yarın sahada olma ihtimalleri yükseliyor. Onlar adına harika bir şans. Bu şansı da doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. Plan dahilinde sahada olacaklar. Sayıyı tamamlamak için değil hak ettikleri için buradalar. Sahada bu takımın değerli birer parçası olacaklardır." şeklinde görüş belirtti.

Önder Karaveli, "Her maç, 'Bir sonraki maç burada olacak mıyım acaba?' diye maça çıkıyor musunuz? Bu size nasıl bir duygu yaşatıyor? İmza atmadığınız için yapamadıklarınız var mı?" şeklindeki bir soruya, "Bunu hiç düşünmüyorum. Beşiktaş ile sözleşmem var. Hangi pozisyonda kulübün içinde kalacağımı hiç önemsemediğimi defalarca söyledim. Kulübün değerli bir parçası olarak ülke futbolu için devam edeceğimden dolayı bunu hiç düşünmedim. Son derece rahatım." cevabını verdi.

Son olarak Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ile ilgili de görüşlerini aktaran Karaveli, "Takımla ve şansımla ilgili güzel şeyler söyledi. Ona çok teşekkür ediyorum. Onu futbolculuk kariyerinde keyifle seyrettim. Antalyaspor ile ortaya koyduğu durumun fark yarattığını ve oyuncuları geliştirdiğini gözlemleyebiliyorum. Tecrübelerini Türkiye'deki oyunculara katacağına inanıyorum. Umarım antrenörlük yolu son derece açık olur." diye konuştu.