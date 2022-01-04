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    • Spor
    • 04.01.2022 20:57
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    • 04.01.2022 21:20
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    Önder Karaveli'den Mehmet Topal açıklaması: Semptom gösterince takımdan ayırdık

    Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Takımdaki koronavirüs vakalarına ilişkin konuşan Karavelli, "Son olarak Mehmet Topal semptom gösterdi. Onu takımdan ayırdık. Oyuncularımızı İstanbul'da bırakmamızın sebebi, diğerlerini korumak." ifadelerini kullandı.

    DHA
    Semptom gösterince takımdan ayırdık

    Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının basın toplantısı gerçekleştirildi.

    Müsabakaya ev sahipliği yapacak Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'nda düzenlenen toplantıya, iki takımın teknik sorumluları ile kaptanları katıldı.

    "BEŞİKTAŞ'IN MÜZESİNE BİR KUPA DAHA KATMAK İÇİN MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ"
    Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, yaptığı açıklamada, "Yarın tüm gücümüzle Beşiktaş'ın müzesine bir kupa daha katmak için mücadelemizi vereceğiz. Bu kupanın ilk kazananıyız. Yarın maç bittiğinde kupayı bütün camiamıza hediye etmek istiyoruz. Dünya Kupası'nın oynanacağı bir ülkede olmak çok farklı bir tecrübe. Bunun güzel taraflarını yaşamaya çalışacağız." dedi.

    KORONAVİRÜS VAKALARI
    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada birçok oyuncusundan faydalanamayacağının hatırlatılması üzerine Karaveli, şu görüşlerini aktardı:

    "Son olarak Mehmet Topal semptom gösterdi. Onu takımdan ayırdık. Oyuncularımızı İstanbul'da bırakmamızın sebebi, diğerlerini korumak. Vaka sayıları dünyada çok yükselmeye başladı. Türkiye'de de sayılar hızla yükseliyor. Bundan nasibimizi aldık. Sadece oyuncuların sağlıkları açısından endişe duyuyoruz. Oyunla ilgili endişe yaratmıyor. Beşiktaş futbolcu kadrosu bir bütündür. Oyuncular sahada birbirlerini aratmayacak şekilde oynar."

        GENÇLER ŞANS BULACAK
        Eksik futbolcuların fazlalığı nedeniyle genç takımdan kadroya dahil ettikleri isimlere şans vereceklerini vurgulayan Önder Karaveli, "Genç oyuncularımızı aramıza kattık. Yarın sahada olma ihtimalleri yükseliyor. Onlar adına harika bir şans. Bu şansı da doğru değerlendireceklerini düşünüyorum. Plan dahilinde sahada olacaklar. Sayıyı tamamlamak için değil hak ettikleri için buradalar. Sahada bu takımın değerli birer parçası olacaklardır." şeklinde görüş belirtti.

        Önder Karaveli, "Her maç, 'Bir sonraki maç burada olacak mıyım acaba?' diye maça çıkıyor musunuz? Bu size nasıl bir duygu yaşatıyor? İmza atmadığınız için yapamadıklarınız var mı?" şeklindeki bir soruya, "Bunu hiç düşünmüyorum. Beşiktaş ile sözleşmem var. Hangi pozisyonda kulübün içinde kalacağımı hiç önemsemediğimi defalarca söyledim. Kulübün değerli bir parçası olarak ülke futbolu için devam edeceğimden dolayı bunu hiç düşünmedim. Son derece rahatım." cevabını verdi.

        Son olarak Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ile ilgili de görüşlerini aktaran Karaveli, "Takımla ve şansımla ilgili güzel şeyler söyledi. Ona çok teşekkür ediyorum. Onu futbolculuk kariyerinde keyifle seyrettim. Antalyaspor ile ortaya koyduğu durumun fark yarattığını ve oyuncuları geliştirdiğini gözlemleyebiliyorum. Tecrübelerini Türkiye'deki oyunculara katacağına inanıyorum. Umarım antrenörlük yolu son derece açık olur." diye konuştu.
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