Önder Karaveli'den Mehmet Topal açıklaması: Semptom gösterince takımdan ayırdık

"BEŞİKTAŞ'IN MÜZESİNE BİR KUPA DAHA KATMAK İÇİN MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ"
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, yaptığı açıklamada, "Yarın tüm gücümüzle Beşiktaş'ın müzesine bir kupa daha katmak için mücadelemizi vereceğiz. Bu kupanın ilk kazananıyız. Yarın maç bittiğinde kupayı bütün camiamıza hediye etmek istiyoruz. Dünya Kupası'nın oynanacağı bir ülkede olmak çok farklı bir tecrübe. Bunun güzel taraflarını yaşamaya çalışacağız." dedi.
KORONAVİRÜS VAKALARI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada birçok oyuncusundan faydalanamayacağının hatırlatılması üzerine Karaveli, şu görüşlerini aktardı:
"Son olarak Mehmet Topal semptom gösterdi. Onu takımdan ayırdık. Oyuncularımızı İstanbul'da bırakmamızın sebebi, diğerlerini korumak. Vaka sayıları dünyada çok yükselmeye başladı. Türkiye'de de sayılar hızla yükseliyor. Bundan nasibimizi aldık. Sadece oyuncuların sağlıkları açısından endişe duyuyoruz. Oyunla ilgili endişe yaratmıyor. Beşiktaş futbolcu kadrosu bir bütündür. Oyuncular sahada birbirlerini aratmayacak şekilde oynar."