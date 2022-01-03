Fenerbahçe Ali Koç döneminde toplam 11 ay hocasız kaldı! Ali Koç’un somut bir adım atmaması taraftarı çıldırttı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve çalıştığı hocalarla ilgili ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Koç'un en fazla süre verdiği hoca Ersun Yanal. Başkan Koç, şu an boşta olan Yanal ile 15 ay çalıştı.
Ondan sonra en çok görev verdiği hoca ise 6 ayla şu an Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut. Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren Vitor Pereira ise Ali Koç ile sadece 5 ay çalışabildi.
"Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim" diyen Portekizli teknik direktör son dönemlerinde yedek kulübesinden çıkmadı. Psikolojisi bozuldu. Deyim yerindeyse hayata küstü!