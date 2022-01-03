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    • Spor
    • 03.01.2022 12:30
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    • 03.01.2022 12:55
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    Fenerbahçe Ali Koç döneminde toplam 11 ay hocasız kaldı! Ali Koç’un somut bir adım atmaması taraftarı çıldırttı

    Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira görevden ayrıldıktan sonra derin bir sessizliğe büründü. Sarı-Lacivertliler’de arayışlar sürerken Başkan Ali Koç’un halen somut bir adım atmaması taraftarı da oldukça kızdırıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Ali Koç taraftarı çıldırttı

    Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve çalıştığı hocalarla ilgili ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Koç'un en fazla süre verdiği hoca Ersun Yanal. Başkan Koç, şu an boşta olan Yanal ile 15 ay çalıştı.

    Ondan sonra en çok görev verdiği hoca ise 6 ayla şu an Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut. Fenerbahçe'de ikinci dönemini geçiren Vitor Pereira ise Ali Koç ile sadece 5 ay çalışabildi.

    "Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim" diyen Portekizli teknik direktör son dönemlerinde yedek kulübesinden çıkmadı. Psikolojisi bozuldu. Deyim yerindeyse hayata küstü!

        Ali Koç, görevinin ilk zamanlarında büyük umutlarla göreve getirdiği Phillip Cocu ile de sadece 4 ay çalışabildi. Çalıştığı personel, futbolcular ve hocalarla iletişimi kötü olan Fenerbahçe Başkanı, kulübü istikrarsızlığa mahkum etti.

        Fenerbahçe onun döneminde 11 ay hocasız kaldı. Sosyal medyadaki taraftarlar da 15 ay görev alan Ersun Yanal'dan sonra hocasız geçen 11 aylık dönem için "Hocasızlık bir hoca olsaydı en çok çalışılan ikinci kişi olurdu" yorumunda bulundu.

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            Haberler Spor Fenerbahçe Ali Koç döneminde toplam 11 ay hocasız kaldı! Ali Koç’un somut bir adım atmaması taraftarı çıldırttı
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