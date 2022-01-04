Ali Koç'un bitmeyen hataları 115 yıllık Fenerbahçe'yi hiç olmadığı kadar sıkıntıya soktu





15 GÜN GEÇTİ AMA...

Üst üste yaşanan başarısız sezonların ardından Başkan Ali Koç'un bitmek bilmeyen hataları artık herkesi isyan noktasına getirdi. 10 Ocak'ta Adana Demirspor'la çok önemli bir maç yapacak olan Sarı-Lacivertliler'in henüz hocası yok. 20 Aralık'ta Pereira ile yollarını ayıran Başkan Koç geçen 15 günlük sürece rağmen henüz teknik adam krizini çözemedi.