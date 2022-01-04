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    Ali Koç'un bitmeyen hataları 115 yıllık Fenerbahçe'yi hiç olmadığı kadar sıkıntıya soktu

    115 yıllık Fenerbahçe kulübü belki de hiç olmadığı kadar sıkıntıda. Ali Koç’un bitmeyen hataları herkesi bıktırmış durumda. Sadece taraftarlar değil, artık genel kurulun ağır topları da isyan bayrağını açtı.

    Tarihi kaos

    Süper Lig'de ikinci yarının perdesi cuma günü açılacak... Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe ikinci devre öncesi belki de tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşıyor.



    15 GÜN GEÇTİ AMA...
    Üst üste yaşanan başarısız sezonların ardından Başkan Ali Koç'un bitmek bilmeyen hataları artık herkesi isyan noktasına getirdi. 10 Ocak'ta Adana Demirspor'la çok önemli bir maç yapacak olan Sarı-Lacivertliler'in henüz hocası yok. 20 Aralık'ta Pereira ile yollarını ayıran Başkan Koç geçen 15 günlük sürece rağmen henüz teknik adam krizini çözemedi.



    TRANSFER DURDU!
    Yaşanan bu büyük belirsizlik transfer çalışmalarını da çok olumsuz etkiliyor. Sezon başındaki Steven Caulker krizinin bir benzerini yaşamak istemeyen yönetim, yeni hoca gelmeden transferde somut bir adım atmaya sıcak bakmıyor.



        HERKES İSYANLARDA
        Ayrıca takımdan gönderilmesi düşünülen isimler ve sözleşmesi biten futbolcular konusunda da büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Ortaya çıkan bu kaotik tablo nedeniyle sadece taraftarlar değil, camianın önde gelen isimleri de artık isyan bayrağını açmış durumda.



        DERNEKLERDE ALARM
        Birçok taraftar derneği, kulübün içinde bulunduğu durumu masaya yatırmak adına olağanüstü toplantı kararları almaya başladı. Arkasındaki büyük desteği tamamen kaybeden Başkan Ali Koç'un yaşananlarla ilgili suskunluğu sürüyor.

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        Haberler Spor Ali Koç'un bitmeyen hataları 115 yıllık Fenerbahçe'yi hiç olmadığı kadar sıkıntıya soktu
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