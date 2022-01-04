Ali Koç'un bitmeyen hataları 115 yıllık Fenerbahçe'yi hiç olmadığı kadar sıkıntıya soktu

Süper Lig'de ikinci yarının perdesi cuma günü açılacak... Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe ikinci devre öncesi belki de tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşıyor.
15 GÜN GEÇTİ AMA...
Üst üste yaşanan başarısız sezonların ardından Başkan Ali Koç'un bitmek bilmeyen hataları artık herkesi isyan noktasına getirdi. 10 Ocak'ta Adana Demirspor'la çok önemli bir maç yapacak olan Sarı-Lacivertliler'in henüz hocası yok. 20 Aralık'ta Pereira ile yollarını ayıran Başkan Koç geçen 15 günlük sürece rağmen henüz teknik adam krizini çözemedi.
TRANSFER DURDU!
Yaşanan bu büyük belirsizlik transfer çalışmalarını da çok olumsuz etkiliyor. Sezon başındaki Steven Caulker krizinin bir benzerini yaşamak istemeyen yönetim, yeni hoca gelmeden transferde somut bir adım atmaya sıcak bakmıyor.