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    • 01.01.2022 12:45
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    • 01.01.2022 12:45
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    Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Paul Pogba, Di María... Futbol dünyasının starları boşta

    Avrupa'da forma giyen yıldız futbolcuların sözleşmeleri sonra eriyor. Onları satın alan futbol kulübünün rakipleriyle arasına makas açacağı aşikar. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Paul Pogba, Luka Modric, Gareth Bale, Angel Di María...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
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    Avrupa'da devre arası ve yaz transfer sezonu bir hayli hareketli geçecek gibi.. Birbirinden ünlü yıldızlar sözleşmelerinin artık son dönemlerine geldi. Başka kulüplerle görüşme hakkına sahip olabiliyorlar.

    Örneğin Luis Suarez... Atletico Madrid'in Uruguaylı golcüsünün Haziran ayı itibarıyla sözleşmesi sona eriyor. Dolayısıyla başka takımlarla transfer görüşmesi yapma hakkına sahip... Bugünden itibaren başka kulüplere imza atma hakkı olan oyuncular arasında büyük yıldızlar yer alıyor.

    İşte o yıldız isimlerden bazıları... Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Paul Pogba, Luka Modric, Lorenzo Insigne, Franck Kessie, Gareth Bale, Antonio Rüdiger, Angel Di María ve Paulo Dybala

    Ocak ayı transfer döneminde Avrupa'nın dev kulüpleri arasında transfer savaşları yaşanması bekleniyor. Sözleşmesinin sonuna gelen oyuncuların seçimi merak ediliyor.

    Bilindiği gibi 2021 yılında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Juventus ve Barcelona'dan ayrılarak yeni takımlarına imza atmıştı. Bu transferler uzun süre gündemden düşmemişti…

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    Haberler Spor Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Paul Pogba, Di María... Futbol dünyasının starları boşta
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