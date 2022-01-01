Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Paul Pogba, Di María... Futbol dünyasının starları boşta

Avrupa'da devre arası ve yaz transfer sezonu bir hayli hareketli geçecek gibi.. Birbirinden ünlü yıldızlar sözleşmelerinin artık son dönemlerine geldi. Başka kulüplerle görüşme hakkına sahip olabiliyorlar.

Örneğin Luis Suarez... Atletico Madrid'in Uruguaylı golcüsünün Haziran ayı itibarıyla sözleşmesi sona eriyor. Dolayısıyla başka takımlarla transfer görüşmesi yapma hakkına sahip... Bugünden itibaren başka kulüplere imza atma hakkı olan oyuncular arasında büyük yıldızlar yer alıyor.

İşte o yıldız isimlerden bazıları... Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Paul Pogba, Luka Modric, Lorenzo Insigne, Franck Kessie, Gareth Bale, Antonio Rüdiger, Angel Di María ve Paulo Dybala…

Ocak ayı transfer döneminde Avrupa'nın dev kulüpleri arasında transfer savaşları yaşanması bekleniyor. Sözleşmesinin sonuna gelen oyuncuların seçimi merak ediliyor.

Bilindiği gibi 2021 yılında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Juventus ve Barcelona'dan ayrılarak yeni takımlarına imza atmıştı. Bu transferler uzun süre gündemden düşmemişti…