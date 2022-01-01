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    • Spor
    • 01.01.2022 13:03
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    • 01.01.2022 13:12
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    Sinan Bolat sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması mı giyecek?

    Türkiye, Galatasaray’ın Sinan Bolat’la anlaşma sağladığını ilk olarak takvim.com.tr’den öğrenmişti. Muslera’nın sakatlığı sonrasında yerli kaleci transferi için düğmeye basan Sarı-Kırmızılılar’ın Okan Kocuk’u Florya’ya geri çağırması beklenirken yapılan bu sürpriz hamle büyük ses getirdi. Peki Sinan Bolat sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasını giyecek mi? Transferde son durum ne? Tüm ayrıntılar yine takvim.com.tr’de.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim bombayı açıklıyor

    Sarı-Kırmızılı yönetim, Belçika'nın Gent takımında oynayan milli kaleci ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak Gent kulübü, takımın 1. kalecisi olan Sinan Bolat'ı bırakma konusunda çok istekli değil. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki eldiven ise Galatasaray'a gelme konusunda oldukça ısrarcı.



    Sinan'ın bu nedenle birkaç gün içinde Gent yönetimi ile masaya oturarak sözleşmesinin feshedilmesini isteyeceği belirlendi. Milli kalecinin Belçika kulübünden bazı alacakları olduğu ve bu alacakları bırakarak bonservisini talep edeceği gelen bilgiler arasında.




    Gent'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmeyi dikkate alarak Sinan Bolat'ın bu isteğini kabul etmesi bekleniyor.

        Bu sezon Belçika Ligi'nde 21 maçta görev yapan Sinan 22 gol yerken, 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı.



        Daha önce 2014-15 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da görev yapan başarılı file bekçisi, 12 kez Milli Takımımız'ın formasını giydi.

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