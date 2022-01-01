Sinan Bolat sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması mı giyecek?

Sarı-Kırmızılı yönetim, Belçika'nın Gent takımında oynayan milli kaleci ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak Gent kulübü, takımın 1. kalecisi olan Sinan Bolat'ı bırakma konusunda çok istekli değil. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki eldiven ise Galatasaray'a gelme konusunda oldukça ısrarcı.