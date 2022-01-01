Sinan Bolat sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması mı giyecek?

Sarı-Kırmızılı yönetim, Belçika'nın Gent takımında oynayan milli kaleci ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak Gent kulübü, takımın 1. kalecisi olan Sinan Bolat'ı bırakma konusunda çok istekli değil. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki eldiven ise Galatasaray'a gelme konusunda oldukça ısrarcı.
Sinan'ın bu nedenle birkaç gün içinde Gent yönetimi ile masaya oturarak sözleşmesinin feshedilmesini isteyeceği belirlendi. Milli kalecinin Belçika kulübünden bazı alacakları olduğu ve bu alacakları bırakarak bonservisini talep edeceği gelen bilgiler arasında.
Gent'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmeyi dikkate alarak Sinan Bolat'ın bu isteğini kabul etmesi bekleniyor.