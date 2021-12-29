Ronaldo, Messi, Sergen Yalçın... 2021 yılı spor dünyasına ne getirdi ne götürdü? İşte akılda kalan 5 olay

4.SÜPER LİG SKANDALI!

Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un öncülük ettiği 12 kulüp, UEFA ve FIFA'yı karşısına alarak Avrupa Süper Ligi adı altında yeni bir turnuvaya imza attı. Bu oluşum sonrası futbol dünyasında büyük deprem yaşandı… O saatten sonra sadece futbol adamları değil devlet yetkilileri bile olaya müdahil oldu. UEFA'nın ağır yaptırım kararı sonrasında kulüpler Avrupa Süper Ligi'nden çıktı. Buna rağmen, Real Madrid, Barcelona ve Juventus gibi dev kulüpler ileride bu projenin hayata geçirileceğini iddia ettiler.