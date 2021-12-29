Ronaldo, Messi, Sergen Yalçın... 2021 yılı spor dünyasına ne getirdi ne götürdü? İşte akılda kalan 5 olay

2021 yılı her alanda olduğu gibi spor alanında da birçok akılda kalan olay yaşandı. İşte 2021 yılının akıllarda kalan ilk 5 olayı...
1.KARTAL AVERAJLA ŞAMPİYON
Süper Lig'de 2020-21 sezonunda Beşiktaş, Sergen Yalçın önderliğinde şampiyonluğa ulaştı.
Sadece 13 futbolcu kullanarak şampiyon olan Kara Kartal'ı son haftalarda ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray sıkıştırsa da Siyah-Beyazlılar mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray ile ligi eşit puanda bitiren Beşiktaş 2 averaj farkla şampiyon oldu.
2.R7 DÜŞLER SAHNESİNDE
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yaz transfer döneminin son anlarında piyasaya damga vurdu. Dünya futbolunun iki önemli yıldızından biri olan R7, 12 yıllık aranın ardından Old Trafford'a geri döndü ve Manchester United'a imza attı…