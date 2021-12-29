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    • Spor
    • 29.12.2021 15:25
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    • 29.12.2021 15:25
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    Ronaldo, Messi, Sergen Yalçın... 2021 yılı spor dünyasına ne getirdi ne götürdü? İşte akılda kalan 5 olay

    Her alanda oldukça büyük sürprizlerle dolu olan 2021 yılını geride bırakmamıza artık çok az kaldı. Takvim.com.tr olarak 2021 yılının akıllarda kalan ilk 5 olayını sizler için derledik.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    2021’in 5 bombası

    2021 yılı her alanda olduğu gibi spor alanında da birçok akılda kalan olay yaşandı. İşte 2021 yılının akıllarda kalan ilk 5 olayı...

    1.KARTAL AVERAJLA ŞAMPİYON
    Süper Lig'de 2020-21 sezonunda Beşiktaş, Sergen Yalçın önderliğinde şampiyonluğa ulaştı.

    Sadece 13 futbolcu kullanarak şampiyon olan Kara Kartal'ı son haftalarda ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray sıkıştırsa da Siyah-Beyazlılar mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray ile ligi eşit puanda bitiren Beşiktaş 2 averaj farkla şampiyon oldu.

    2.R7 DÜŞLER SAHNESİNDE
    Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yaz transfer döneminin son anlarında piyasaya damga vurdu. Dünya futbolunun iki önemli yıldızından biri olan R7, 12 yıllık aranın ardından Old Trafford'a geri döndü ve Manchester United'a imza attı…

        Düşler Sahnesi'ne geri dönen Ronaldo, Manchester United ile yeni başarılar kazanmak için mücadele edecek.

        3. MESSİ'Yİ DE KOPARDILAR!
        Bu yıla damga vuran en büyük futbol olaylardan biri de Arjantinli efsane Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasıydı…

        Tangocu yıldız, altyapısından yetiştiği kulüpten ayrılırken gözyaşlarına boğuldu. 33 yaşında Barcelona'ya veda eden Messi, Avrupa'nın bir başka önemli kulübü Paris Saint-Germain'nin yolunu tuttu.

            4.SÜPER LİG SKANDALI!
            Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un öncülük ettiği 12 kulüp, UEFA ve FIFA'yı karşısına alarak Avrupa Süper Ligi adı altında yeni bir turnuvaya imza attı. Bu oluşum sonrası futbol dünyasında büyük deprem yaşandı… O saatten sonra sadece futbol adamları değil devlet yetkilileri bile olaya müdahil oldu. UEFA'nın ağır yaptırım kararı sonrasında kulüpler Avrupa Süper Ligi'nden çıktı. Buna rağmen, Real Madrid, Barcelona ve Juventus gibi dev kulüpler ileride bu projenin hayata geçirileceğini iddia ettiler.

            5.AVRUPA'NIN EN BÜYÜGÜ İTALYA
            Pandemi nedeniyle 1 yıl gecikmeli oynanan EURO 2020'de İtalya şampiyonluğa ulaştı. Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nu lider bitiren Roberto
            Mancini'nin takımı oyunuyla ve mücadelesiyle ilk maçtan itibaren parmak ısırttı.



            İtalyanlar, finalde İngiltere'yi penaltılarla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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            Haberler Spor Ronaldo, Messi, Sergen Yalçın... 2021 yılı spor dünyasına ne getirdi ne götürdü? İşte akılda kalan 5 olay
                SON DAKİKA