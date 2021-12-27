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    • Spor
    • 27.12.2021 15:44
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    • 27.12.2021 15:44
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    Ne Messi ne Ronaldo! Forbes duyurdu: Dünyanın en çok kazanan sporcusu Conor McGregor!

    Ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2021 yılında dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listenin en başında 180 milyon dolarlık kazancıyla Conor McGregor yer aldı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Ne Messi ne Ronaldo! Forbes duyurdu

    İrlandalı karma dövüş sanatçısı ve boksör McGregor, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldız futbolcuları geride bıraktı. Fransız ekibi Paris Saint Germain'in Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi ise yıllık 130 milyon dolar ile McGregor'u takip etti.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta forma giyen Cristiano Ronaldo 120 milyon dolarlık geliriyle üçüncülükte kendisine yer buldu.



    LEBRON 5. SIRADA
    Amerikan futbolu takımlarından Dallas Cowboys'un yıldızı Dak Prescott'un ise 4. sırada yer alması dikkat çekti. Ünlü basketbolcu LeBron James ise 96.5 milyon Euro'luk kazancıyla listenin 5. basamağında yer buldu.


    2021 YILINDA EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR (REKLAM VE YILLIK KAZANÇ DAHİL)

    5- LeBron James: 96.5 Milyon Dolar

        4- Dak Prescott: 107.5 Milyon Dolar

        3- Cristiano Ronaldo: 120 Milyon Dolar



        2- Lionel Messi: 130 Milyon Dolar
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            Haberler Spor Ne Messi ne Ronaldo! Forbes duyurdu: Dünyanın en çok kazanan sporcusu Conor McGregor!
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