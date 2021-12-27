Ne Messi ne Ronaldo! Forbes duyurdu: Dünyanın en çok kazanan sporcusu Conor McGregor!

İrlandalı karma dövüş sanatçısı ve boksör McGregor, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldız futbolcuları geride bıraktı. Fransız ekibi Paris Saint Germain'in Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi ise yıllık 130 milyon dolar ile McGregor'u takip etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta forma giyen Cristiano Ronaldo 120 milyon dolarlık geliriyle üçüncülükte kendisine yer buldu.