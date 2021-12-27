Ne Messi ne Ronaldo! Forbes duyurdu: Dünyanın en çok kazanan sporcusu Conor McGregor!

İrlandalı karma dövüş sanatçısı ve boksör McGregor, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldız futbolcuları geride bıraktı. Fransız ekibi Paris Saint Germain'in Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi ise yıllık 130 milyon dolar ile McGregor'u takip etti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta forma giyen Cristiano Ronaldo 120 milyon dolarlık geliriyle üçüncülükte kendisine yer buldu.
LEBRON 5. SIRADA
Amerikan futbolu takımlarından Dallas Cowboys'un yıldızı Dak Prescott'un ise 4. sırada yer alması dikkat çekti. Ünlü basketbolcu LeBron James ise 96.5 milyon Euro'luk kazancıyla listenin 5. basamağında yer buldu.
2021 YILINDA EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR (REKLAM VE YILLIK KAZANÇ DAHİL)
5- LeBron James: 96.5 Milyon Dolar