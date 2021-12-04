Cristiano Ronaldo’dan Lionel Messi’ye salvolar ’kirli ve utanç verici, gurursuz’ Sevgilisi Georgina Rodriguez’in kalpli mesajı ve Ballon d’Or’ ...

Lionel Messi'nin finaldeki rakibi ise Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski'ydi. Bazı çevreler Fransız bir dergin,n, Paris'te yapılan ödül töreninde, Paris Saint-Germain forması giyen bir oyuncuya ödül verilmesini manidar buldu ve Robert Lewandowski'nin hakkının yendiğini savundu.