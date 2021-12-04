Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye salvolar 'kirli ve utanç verici, gurursuz' Sevgilisi Georgina Rodriguez'in kalpli mesajı ve Ballon d'Or' ...
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Futbolun yaşayan süper yıldızları devamlı kıyaslanıyor malumunuz. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. Öte yandan Lionel Messi'de yılladır formasını giydiği Barcelona'dan, Paris Saint-Germain'e transferiyle günlerce konuşulmuştu. Önceki gün verilen 2021 Ballon d'Or ödülleri bu ikili yeniden karşı karşıya getirdi. Hem de öyle böyle değil.
Hali hazırda dünya futbolunun iki süper yıldızı olan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bu kez Ballon d'Or yüzünden karşı karşıya .
Arjantinli yıldız Lionel Messi, France Football tarafından verilen futbolun bireysel prestijli ödülü Ballon d'Or'u geçtiğimiz günlerde yedinci kez kazandı.
Lionel Messi'nin finaldeki rakibi ise Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski'ydi. Bazı çevreler Fransız bir dergin,n, Paris'te yapılan ödül töreninde, Paris Saint-Germain forması giyen bir oyuncuya ödül verilmesini manidar buldu ve Robert Lewandowski'nin hakkının yendiğini savundu.
Diğer bir süper yıldız Cristiano Ronaldo ise geceye katılmadı. Cristiano Ronaldo, en büyük rakibi Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmış olmasından bir hayli rahatsız görünüyor.