Beşiktaş deplasmanda Alanya’ya yenildi! Üst üste oynadığı 3. lig maçını da kaybetti

Beşiktaş paramparça... Siyah- Beyazlılar, Süper Lig'in 13. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenildi... Ligde üst üste 3 maçtan da mağlup ayrılarak kötü gidişini sürdürdü. 5. dakikada Kenan Karaman'ın şutunu önce savunma ardından da kaleci Serkan blokladı.

BABACAR HATAYI AFFETMEDİ

14. dakikada Efecan'ın sağ kanattan ortaladığı topu savunmanın hatasında Babacar boş pozisyonda ağlara yolladı. Alanya 1-0 öne geçti. 40'ta Efecan'ın şutunu Ersin harika çıkardı.

UMUT GÜNEŞ DİREĞE TAKILDI

Rosier'in 49'da çektiği şut az farkla auta gitti. 54'te Umut Güneş'in sert şutu iki kez direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 68'da Babacar'ın etkili şutunu savunma karşıladı.

TEİXEİRA SERKAN'I GEÇEMEDİ

76'da Alex Teixeira'nın harika şutunda kaleci Serkan gole izin vermedi. 90+1'de Can Bozdağan'ın sert şutunu yine Serkan çıkardı. 90+4'te Diedhiou sonucu tayin etti: 2-0.

WELİNTON'DAN BÜYÜK HATA!

Beşiktaş'ın 14. dakikada yediği golde Welinton savunmada çok büyük bir hataya imza attı. Efecan'ın orta yaptığı anda ters yönde topa hareketlenen Welinton'un hatası sonrası Babacar boş kaldı ve topu ağlara yolladı.

İŞTE TARTIŞMALI POZİSYONLAR

Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta iki pozisyonda verilen kararlar tartışma yarattı. İlk olarak maç 0-0 devam ederken Beşiktaşlılar, Alanyalı Meiva'nın topla elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem, 'devam' dedi. İlk yarının son bölümünde ise Alanya'nın Emre Akbaba ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SON 8 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Alanyaspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş, ligde oynadığı maç 8 maçın 5'inden mağlup ayrıldı. Siyah-Beyazlılar kalan 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Beşiktaş ayrıca deplasmanlarda oynadığı son 4 lig maçını da mağlup tamamladı. Son 8 haftalık dönemde kötü bir peformansa imza attı.

ERSİN: BU DURUMU DÜZELTECEĞİZ

Alanya maçı sonrası konuşan Beşiktaş'ın kalecisi Ersin, "Üzgünüz. Takım halinde elimizden geleni yapmalıyız. Bu durumu düzelteceğiz. Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz." dedi.

NE OLDU SANA PJANİC

Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic, son haftalardaki formsuzluğuna kaldığı yerden devam etti. Silik bir görüntü çizen Pjanic devre arasında Yalçın tarafından oyundan alındı. Ancak Yalçın'ın bu kararına sanal alemden tepkiler de vardı.