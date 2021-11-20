Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM İZLE

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ | CANLI

beINSports'tan canlı yayınlanan kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Aweziem, Mevlja, Tayfur , Fatih, Umut , Efecan, Emre, Davidson, Babacar

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Kenan, Larin

HANGİ TAKIM KAÇINCI SIRADA?

Milli ara öncesinde Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı.