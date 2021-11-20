Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.11.2021 18:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2021 19:00
    ABONE OL

    Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... Alanyaspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI

    Alanyaspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geliyor.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

    ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ | CANLI
    beINSports'tan canlı yayınlanan kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    ALANYASPOR:     Serkan, Juanfran, Aweziem, Mevlja, Tayfur , Fatih, Umut , Efecan, Emre, Davidson, Babacar

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Kenan, Larin

    HANGİ TAKIM KAÇINCI SIRADA?
    Milli ara öncesinde Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.

    SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI
    Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor.

    Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı.

    SON 3 DEPLASMANDA KAZANAMADI
    Zirve iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'a da yenilerek liderin 10 puan gerisinde kaldı.

    Deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı.

    Dış sahada son galibiyetini Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a ise 1-0 yenildi.

        LİGDE 8 MAÇTIR GOL YİYOR
        Beşiktaş, ligdeki son 8 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

        Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

        Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 15 gol gördü.

        BATSHUAYİ SAKAT, WELİNTON SINIRDA
        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Michy Batshuayi karşılaşmada görev alamayacak.

        Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında da görev yapamamıştı.

        Siyah-beyazlı takımın stoperlerinden Welinton da maça sarı kart ceza sınırında çıkacak. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçlarında gördüğü kartla sınıra geldi.

        Welinton, Alanyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa estetik görünüme kavuşuyor
        Haberler Spor Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM İZLE
            SON DAKİKA