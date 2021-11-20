Alanyaspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM İZLE

Alanyaspor ile Beşiktaş Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geliyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ | CANLI
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İLK 11'LER
ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Aweziem, Mevlja, Tayfur , Fatih, Umut , Efecan, Emre, Davidson, Babacar
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Kenan, Larin
HANGİ TAKIM KAÇINCI SIRADA?
Milli ara öncesinde Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.
SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI
Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor.
Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı.
SON 3 DEPLASMANDA KAZANAMADI
Zirve iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'a da yenilerek liderin 10 puan gerisinde kaldı.
Deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı.
Dış sahada son galibiyetini Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a ise 1-0 yenildi.