Sergen Yalçın'dan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası bomba açıklama: Bu maçın sorumluluğunu almıyorum
Son dakika spor haberleri.... Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 Alanyaspor kazandı. Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Sergen Yalçın "Bugünkü maçın sorumluluğunu almak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
20.11.2021 21:37
- Son Güncelleme: 20.11.2021 21:40
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 Alanyaspor kazandı.
"BU MAÇIN SORUMLULUĞU BENİM DEĞİL"
Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Sergen Yalçın "Bugünkü maçın sorumluluğunu almak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın şunları söyledi:
"Artık basına gelip konuşmak zor gelmeye başladı. Her maçtan sonra aynı şeyleri konuşmak, söylemek, çeşitli bahaneler üretmek skorlarla ilgili bizi de zor duruma sokuyor. Taraftarımızdan ve camiamızdan, kendi adımıza özür diliyoruz.