Vav TV İzle
Haberler Spor Sergen Yalçın'dan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası bomba açıklama: Bu maçın sorumluluğunu almıyorum

Sergen Yalçın'dan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası bomba açıklama: Bu maçın sorumluluğunu almıyorum

Son dakika spor haberleri.... Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 Alanyaspor kazandı. Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Sergen Yalçın "Bugünkü maçın sorumluluğunu almak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

20.11.2021 21:37 - Son Güncelleme: 20.11.2021 21:40
Sergen Yalçın’dan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası bomba açıklama: Bu maçın sorumluluğunu almıyorum

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 Alanyaspor kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sergen Yalçın’dan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası bomba açıklama: Bu maçın sorumluluğunu almıyorum

"BU MAÇIN SORUMLULUĞU BENİM DEĞİL"

Karşılaşma sonrası konuşan teknik direktör Sergen Yalçın "Bugünkü maçın sorumluluğunu almak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın’dan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası bomba açıklama: Bu maçın sorumluluğunu almıyorum

Sergen Yalçın şunları söyledi:

"Artık basına gelip konuşmak zor gelmeye başladı. Her maçtan sonra aynı şeyleri konuşmak, söylemek, çeşitli bahaneler üretmek skorlarla ilgili bizi de zor duruma sokuyor. Taraftarımızdan ve camiamızdan, kendi adımıza özür diliyoruz.

Sergen Yalçın’dan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası bomba açıklama: Bu maçın sorumluluğunu almıyorum
Sergen Yalçın’dan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası bomba açıklama: Bu maçın sorumluluğunu almıyorum

Sorumlu olan benim, sorumluluğu alması gereken benim doğal olarak. Oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, maç kazanmak için hiçbir çaba sarf etmemenin de sorumluluğunu almak istemiyorum.

SON DAKİKA