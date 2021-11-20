Erman Toroğlu'ndan Alanyaspor'un Beşiktaş'a attığı golün iptaline ilişkin bomba yorum: Fazla ağlayana meme veriyorlar

"BU SENE FAZLA AĞLAYANA MEME VERİYORLAR"

Toroğlu, "Vida'nın hatasından gelen golü uğraşıp iptal ettiler. Pozisyon net değil ama gösterdikleri pozisyonlar da sıkıntılı. Bakacağız.Bu sene fazla ağlayana meme veriyorlar." ifadelerini kullandı.