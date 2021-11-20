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    • Spor
    • 20.11.2021 20:50
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    • 20.11.2021 21:20
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    Erman Toroğlu'ndan Alanyaspor'un Beşiktaş'a attığı golün iptaline ilişkin bomba yorum: Fazla ağlayana meme veriyorlar

    Son dakika haberleri... Süper Lig'in 13. Haftasında Beşiktaş deplasmanda alanyaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında Alanyaspor'un attığı 2. gol VAR kontrolü sonrası iptal edilidi. Durumu yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Bu sene fazla ağlayana meme veriyorlar." dedi.

    takvim.com.tr
    ASpor
    Fazla ağlayana meme veriyorlar

    Süper Lig'in 13. Haftasında Beşiktaş deplasmanda alanyaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında Alanyaspor'un attığı 2. gol VAR kontrolü sonrası iptal edildi

    40. dakikada Vida'nın hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşan Emre Akbaba kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Alper Ulusoy VAR'a danışarak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

    Durumu yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bomba ifadeler kullandı.

    "BU SENE FAZLA AĞLAYANA MEME VERİYORLAR"
    Toroğlu, "Vida'nın hatasından gelen golü uğraşıp iptal ettiler. Pozisyon net değil ama gösterdikleri pozisyonlar da sıkıntılı. Bakacağız.Bu sene fazla ağlayana meme veriyorlar." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Spor Erman Toroğlu'ndan Alanyaspor'un Beşiktaş'a attığı golün iptaline ilişkin bomba yorum: Fazla ağlayana meme veriyorlar
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