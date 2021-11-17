Yola çıktık geliyoruz

2022 Dünya Kupası'nda Türkiye, Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenerek grubunu 2. bitirdi ve play off vizesini aldı. 3. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında araya giren Savic, ceza sahasına hareketlenen Beqiraj'ı gördü. Topla buluşan bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0... Bu şok golle geriye düştük...

KEREM YİNE BOŞ GEÇMEDİ

12. dakikada Abdülkadir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, direkt kaleyi düşündü ancak top az farka dışarı gitti. 22. dakikada Abdülkadir'in savunmanın arkasına gönderdiği ortada topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, önce düzeltti ardından da şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 60. dakikada Caner'in pasında topla buluşan Hakan, Orkun Kökçü'yü gördü. Bu futbolcunun uzaktan çok sert şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti: 1-2.

ORKUN'DAN MÜTHİŞ FÜZE

64'te gelişen Karadağ atağında Tomasevic'in bıraktığı topa Osmajic bekletmeden vurdu. Kaleci Uğurcan'ı geçen topu son anda Çağlar çizgiden çıkardı. Maçı 2-1 kazanan Türkiye 2. olarak play-off vizesini aldı.

KUNTZ TERCİH ETTİ ÖMÜR ASİSTLEDİ!

A Milli Takımımız'ın 11'de ilk dikkat çeken isim Abdülkadir Ömür oldu. Cengiz Ünder'in sakatlığında Stefan Kuntz sol kanatta Abdülkadir Ömür'ü oynattı. Abdülkadir, Kerem'in golünde asisti yapan oyuncuydu.

GALİBİYETİ HAK EDEN TARAFTIK

A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Karadağ maçı sonrası konuştu. Haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyen Alman hoca, "Takımım sahada iyi bir reaksiyon verdi. Play-off hedefimize ulaştık. Şimdi ise artık play-off'ta oynayacağımız maçlara odaklanacağız. Bu maç geride kaldı. Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

ORKUN'DAN HARİKA SİFTAH

Karadağ maçında ikinci yarıda oyuna giren Orkun Kökçü, 60. dakikada harika bir gole imza attı. Orkun, böylelikle Ay-Yıldızlı forma altında ilk kez ağları sarsmış oldu.

DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIZ

A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, "Hocamız bizi çok iyi hazırladı, burada zor maçlar olacağını biliyorduk. Direkt gitmeyi de istiyorduk, maalesef olmadı ama buna da mutluyuz. Şimdi Play-Off'a odaklanmalıyız" dedi.

COŞTU Bİ KEREM!

A Milli Takımımıza Karadağ karşısında 1-1'lik eşitliği getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, milli forma altındaki çıkışını sürdürüyor... Genç futbolcu Karadağ karşılaşmasında da gol atarak, Ay-Yıldızlı forma ile çıktığı son 4 maçın 3'ünde gol sevinci yaşamayı başardı. Kerem bu süreçte Norveç, Cebelitarık ve Karadağ ağlarını havalandırdı.

SINIRDAKİLER KART GÖRMEDİ

A Milli Takımımız'da Karadağ maçı öncesi 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Play-off'lar öncesi sınırda olan oyuncularımız Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Berat Özdemir, Zeki Çelik ve Kenan Karaman maçı kart görmeden tamamladı. Sınırdaki isimlerden Kaan Ayhan ise süre almadı. Bu gelişme takımda sevinç yarattı.