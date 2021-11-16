Karadağ - Türkiye | CANLI ANLATIM İZLE

2021'DEKİ 16. MAÇ

Milliler, Karadağ mücadelesiyle 2021 yılındaki 16. maçına çıkacak.

Bu yıl oynadığı 15 maçta 7 galibiyet alan milli takım, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 30 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde de 24 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti, yedinci karşılaşmasında ise sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1, dokuzuncu karşılaşmasında ise sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.