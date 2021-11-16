Karadağ - Türkiye | CANLI ANLATIM İZLE

A Milli Takımımız, Dünya Kupası yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız Karadağ'a konuk oluyor.
Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.
KARADAĞ - TÜRKİYE | CANLI İZLE
Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Karadağ-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Podgorica Şehir
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann (Almanya)
Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz
DÜNYA KUPASINA NASIL GİDERİZ?
Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.
Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.
Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.