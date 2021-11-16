Orkun Kökçü'den harika gol! Karadağ ağlarını böyle sarstı

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son haftasında Karadağ ile karşı karşıya geldi.
Mücadelede maçın başında 1-0 geriye düşen Milli takımız Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle maçta dengeyi sağladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan A Milliler atakların sonucunu harika bir golle aldı.
ORKUN'DAN FÜZE
Mücadelenin 59. dakikasında sahneye çıkan Orkun Kökçü, Karadağ ağlarına adeta füze yolladı.
İşte Orkun'un o golü;
ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?
Orkun Kökçü 29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı.