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    • 17.11.2021 00:12
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    • 17.11.2021 00:28
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    Orkun Kökçü'den harika gol! Karadağ ağlarını böyle sarstı

    A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son haftasında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Milli takımımızın 2. golü Orkun Kökçü'den geldi. İşte orkun Kökçü'nün akıllara kazınacak o golü...

    takvim.com.tr
    Orkun Kökçü’den harika gol!

    A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son haftasında Karadağ ile karşı karşıya geldi.

    Mücadelede maçın başında 1-0 geriye düşen Milli takımız Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle maçta dengeyi sağladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

    İkinci yarıya hızlı başlayan A Milliler atakların sonucunu harika bir golle aldı.

    ORKUN'DAN FÜZE
    Mücadelenin 59. dakikasında sahneye çıkan Orkun Kökçü, Karadağ ağlarına adeta füze yolladı.

    İşte Orkun'un o golü;

    ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?
    Orkun Kökçü 29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı.

        Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

        Hollanda U-17, U-18 ve U-19 millî takımlarında oynadı.

        2019'da Kökçü, Türkiye adına oynamak istediğini açıkladı. 6 Eylül 2019'da İngiltere U-21 takımına 3-2 kaybettikleri 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye U-21 takımının formasını ilk kez giydi.

        28 Ağustos 2020'de, Türkiye millî futbol takımına çağrıldı.
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