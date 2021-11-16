Orkun Kökçü'den harika gol! Karadağ ağlarını böyle sarstı

Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Hollanda U-17, U-18 ve U-19 millî takımlarında oynadı.