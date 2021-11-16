A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: “Portekiz ve İtalya’nın gelmemesini tercih ederim”

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ deplasmanında 2-1 kazanarak grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Maça iyi başlamadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Alman hoca, "Kötü başladık diyebiliriz. Rakibin agresif oyununa karşı reaksiyon gösteremedik. Ama ikinci yarıda durumu düzeltip galibiyetle ayrıldık. Hatta takımımın ilk yarıdaki performansına şaşırdım diyebilirim. Güzel bir performansın ardından hak edilmiş bir galibiyet diyebiliriz buna" dedi.
Maçın ardından buruk bir görüntüsü olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Kuntz, "Aslında kesinlikle üzgün değildim. Belki sizlerle daha sık görüşmeliyiz. Böylelikle ne zaman mutlu olduğumu daha iyi anlayabilirsiniz. 2 maçta 6 puan almak istediğimizi söyleyip bunu başarıp tatmin olmuş bir hoca olarak mutluydum bu maçta" diye konuştu.