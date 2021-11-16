A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: “Portekiz ve İtalya’nın gelmemesini tercih ederim”





"PORTEKİZ VE İTALYA'YA GİTMEMEYİ TERCİH EDERİM"

Letonya karşısında gözyaşlarına hakim olmamasının sebebinin baskı olduğunu da söyleyen Kuntz, "Aslında Letonya karşısındaki durumu mutluluktan ağlamak demeyelim. Var olan baskının salıverilmesi diyelim. Geçen sürede buna alıştım ve bugünkü maçın ardından mutlu oldum ve gözyaşı yoktu. Bugün hemen İstanbul'a geri dönüyoruz ve belki uzakta kutlayabiliriz. Yurt dışında oynayanlar var, takımlarına dönecekler var. Hafta sonunda da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var, odaklar burada olacaktır" ifadelerini kullandı.