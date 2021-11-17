2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup karşılaşmaları sona erdi. 10 grupta oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını lider tamamlayan Almanya, Danimarka, Belçika, Fransa, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre ve Hollanda 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Gruplarını 2'nci sırada bitiren Türkiye, Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler, Polonya, Kuzey Makedonya, Finlandiya ile birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde 2020/2021 sezonunu en üst sırada bitiren Avusturya ve Çekya, play-off turuna katılma hakkı elde etti. 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih şehrinde düzenlenecek olan kura çekimine bu 12 takımdan 6 tanesi seribaşı olarak katılacak.
Kura çekiminde seribaşı olan takımlar: Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler
Kura çekiminde seribaşı olmayan takımlar: Türkiye, Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Avusturya, Çekya