3. KEZ DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Daha önce 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım , aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak. Son katıldığı Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde eden Ay-Yıldızlılar, Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile karşılaştı.

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