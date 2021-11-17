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    • Spor
    • 17.11.2021 08:21
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    • 17.11.2021 08:24
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    Türkiye'yi Katar yolunda zorlu rakipler bekliyor! A Milli Takım'ın play-off'taki rakipleri kimler?

    A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için oynayacağı play-off yarı final turundaki muhtemel rakipleri netleşti. 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih şehrinde düzenlenecek olan kura çekimine seribaşı olarak katılamayacak olan Türkiye, seribaşı olan Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler'den biriyle eşleşecek.

    İşte Play-off’taki muhtemel rakipler!

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup karşılaşmaları sona erdi. 10 grupta oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını lider tamamlayan Almanya, Danimarka, Belçika, Fransa, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre ve Hollanda 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

    Gruplarını 2'nci sırada bitiren Türkiye, Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler, Polonya, Kuzey Makedonya, Finlandiya ile birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde 2020/2021 sezonunu en üst sırada bitiren Avusturya ve Çekya, play-off turuna katılma hakkı elde etti. 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih şehrinde düzenlenecek olan kura çekimine bu 12 takımdan 6 tanesi seribaşı olarak katılacak.

    Kura çekiminde seribaşı olan takımlar: Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler

    Kura çekiminde seribaşı olmayan takımlar: Türkiye, Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Avusturya, Çekya

        PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
        Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 3 takım daha play-off turunun ardından katılma hakkı elde edecek. 12 takımın katılacağı ve tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak olan play-off turunun yarı finalinde seribaşı olan takımlar, ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off turunun yarı final aşamasını geçen 6 takım, play-off finali oynayacak ve bu eşleşmeleri kazanan 3 takım, Dünya Kupası bileti alacak.

        PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
        2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turunda yarı final maçları, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. play-off turunda final karşılaşmaları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak ve Dünya Kupası bileti alan 3 takım daha belli olacak.

        3. KEZ DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ
        Daha önce 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım , aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak. Son katıldığı Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde eden Ay-Yıldızlılar, Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile karşılaştı.

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        İşte Play-off’taki muhtemel rakipler!
        Haberler Spor Türkiye'yi Katar yolunda zorlu rakipler bekliyor! A Milli Takım'ın play-off'taki rakipleri kimler?
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