Galatasaray Karagümrük karşısında 1 puanı zor kurtardı

Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. 27. dakikada Babel'in sağdan ortasında, kale sahası önünde Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arasında yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Viviano'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

İLK YARIDA POZİSYON YOKTU...

34. dakikada Borini şansını denedi. Uzak mesafeden çektiği şutta, top üstten auta gitti. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

BERTOLACCİ HATAYI AFFETMEDİ

69. dakikada Karagümrük 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın hatalı pasında Borini topu Bertolacci'ye bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.

1 PUANI MOHAMED KURTARDI

74'te Babel'in sol çaprazdan çektiği şut üst direkte patladı. 88'de ceza sahası iiçindeki karambolde Feghouli yerde kaldı. Boşta kalan topu Mohamed ağlara gönderdi: 1-1. Aslan 2 puan kaybetti.

67'DE GİRDİ 69'DA MUSLERA'YI AVLADI

Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçiren Andrea Bertolacci 67. dakikada oyuna girmişti. 69. dakikada Emre Kılınç'ın hatalı pasını kapan İtalyan futbolcu bir süre topu sürdükten sonra sol ayağıyla ceza sahası dışından sert bir şutla Muslera'yı avlamayı başardı.

EMRE KILINÇ'TAN BÜYÜK HATA!

Cimbom'un genç yeteneklerinden Emre Kılınç, Karagümrük maçının 69. dakikasında hatalı pas yaptı. Savunmasına vermek istediği topta araya Karagümrüklü oyuncu girdi. Sonrasında ise Bertolacci golü kaydetti.

105 KORNERDE BİR GOLÜ BİLE YOK

Galatasaray dün Fatih Karagümrük'e karşı son derece dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Karagümrük pas oyununu tercih ederken Galatasaray, rakip ceza sahasında tam 41 kez orta yaptı. Rakip savunmada açık bulmakta zorlanan Sarı-Kırmızılılar bu 41 ortada 11 kez isabet sağladı. Galatasaray ile ilgili bir başka dikkat çekiciyi istatistik ise 12 haftada 105 korner kullanması ve bu kornerlerde hiç gol bulamadı. Sosyal medyadaki taraftarlar bu durumu eleştiriyor.

MARCAO: 1 PUANI KÜÇÜMSEMEYİN!

Marcao'dan ilginç bir açıklama geldi. Brezilyalı ztoper, "Geçtiğimiz sezonu unutmayın. 1 puan daha alsaydık şampiyonduk. Bugün de bu maçtan en azından 1 puan aldık" dedi.

ÖMER BAYRAM İLK KEZ 11'DE!

G.Saray'da Ömer Bayram, bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de forma giydi. Teknik direktör Fatih Terim, Ömer Bayram'ı, Karagümrük'e karşı sol bekte görevlendirdi. Tecrübeli futbolcu, ligde daha önce 7 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

ASLAN DIŞ SAHADA GÜLEMİYOR!

Cimbom'un Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçın 5'inde puan kaybetti. Konuk olduğu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Zirve yarışında Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kaldı...

KARAGÜMRÜK ASLAN'A TERS GELİYOR

Galatasaray'ın geçen sezondan bu yana Süper Lig'de mağlup edemediği tek rakibi Fatih Karagümrük... Sarı-Kırmızılılar, Karagümrük'e karşı 2 berabarlik elde ederken 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı.