Aslan 'Gümrük'e takıldı! (Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray I MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karagümrük'ün golü 69. dakikada Bertolacci'den gelirken Aslan'ın sayısını 88'de Mostafa kaydetti. İşte Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının dakika dakika özeti ve tüm detaylar...
07.11.2021 18:08
- Son Güncelleme: 07.11.2021 18:10
Haftanın önemli karşılaşmalarından birisi olan Karagümrük - Galatasaray mücadelesi, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi oynanan Lokomotiv Moskova maçında sahadan beraberlikle ayrılan Fatih Terim ve öğrencileri, Süper Lig'de de puan kaybı yaşadı.