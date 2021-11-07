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Aslan 'Gümrük'e takıldı! (Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray I MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karagümrük'ün golü 69. dakikada Bertolacci'den gelirken Aslan'ın sayısını 88'de Mostafa kaydetti. İşte Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının dakika dakika özeti ve tüm detaylar...

07.11.2021 18:08 - Son Güncelleme: 07.11.2021 18:10
Aslan ’Gümrük’e takıldı! Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray I MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslan ’Gümrük’e takıldı! Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray I MAÇ SONUCU ÖZET

Haftanın önemli karşılaşmalarından birisi olan Karagümrük - Galatasaray mücadelesi, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Aslan ’Gümrük’e takıldı! Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray I MAÇ SONUCU ÖZET

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi oynanan Lokomotiv Moskova maçında sahadan beraberlikle ayrılan Fatih Terim ve öğrencileri, Süper Lig'de de puan kaybı yaşadı.

Aslan ’Gümrük’e takıldı! Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray I MAÇ SONUCU ÖZET

Karagümrük'te takımının golünü atan isim oyuna sonradan giren Bertolacci oldu.

Aslan ’Gümrük’e takıldı! Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray I MAÇ SONUCU ÖZET

Deneyimli orta saha, 67. dakika oyuna girdi, 69. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

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