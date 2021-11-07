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Galatasaray'da Fatih Terim, Fernando Muslera'ya sinirlendi!

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakada Fatih Terim'in tecrübeli file bekçisi Muslera'ya gösterdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.

07.11.2021 18:35 - Son Güncelleme: 07.11.2021 18:40
Galatasaray’da Fatih Terim, Fernando Muslera’ya sinirlendi!

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’da Fatih Terim, Fernando Muslera’ya sinirlendi!

Haftanın önemli karşılaşmalarından birisi olan Karagümrük - Galatasaray mücadelesi, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray’da Fatih Terim, Fernando Muslera’ya sinirlendi!

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi oynanan Lokomotiv Moskova maçında sahadan beraberlikle ayrılan Fatih Terim ve öğrencileri, Süper Lig'de de puan kaybı yaşadı.

Galatasaray’da Fatih Terim, Fernando Muslera’ya sinirlendi!

Karagümrük'te takımının golünü atan isim oyuna sonradan giren Bertolacci oldu. Deneyimli orta saha, 67. dakika oyuna girdi, 69. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray’da Fatih Terim, Fernando Muslera’ya sinirlendi!

Yenilen golün ardından değişikliklerle birlikte Karagümrük kalesinde baskısını arttıran Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 88. dakikadaki golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

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