Galatasaray'da Fatih Terim, Fernando Muslera'ya sinirlendi!
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakada Fatih Terim'in tecrübeli file bekçisi Muslera'ya gösterdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.
07.11.2021 18:35
- Son Güncelleme: 07.11.2021 18:40
Haftanın önemli karşılaşmalarından birisi olan Karagümrük - Galatasaray mücadelesi, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi oynanan Lokomotiv Moskova maçında sahadan beraberlikle ayrılan Fatih Terim ve öğrencileri, Süper Lig'de de puan kaybı yaşadı.
Yenilen golün ardından değişikliklerle birlikte Karagümrük kalesinde baskısını arttıran Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 88. dakikadaki golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.