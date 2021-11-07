Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "İki golü de aşağı yukarı biz attık"









"İKİ GOLÜ DE AŞAĞI YUKARI BİZ ATTIK"

Terim, "İki golü de aşağı yukarı biz attık. Biraz geç hareketlendik. Daha önce bir gol daha bulabilirdik. Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz. Üzgünüm. Ama lig devam ediyor. Biz de buradayız. Oyunumuza her geçen gün bazı şeyler katıyoruz. Bazı şeylerde biraz daha çabalamalıyız" şeklinde konuştu.

Terim, "Özellikle üretkenlikte biraz geriye düştük. Gol atamıyoruz. Pozisyona giriyoruz veyahut topun kontrolünü alıyoruz ama özellikle Biglia stopere geçtikten sonra orayı daha iyi kullanmalıydık. Ama içeriden çıkıyor, direkten dönüyor. Topu rakibe atıyoruz. Bu sene kaybettiğimiz puanlara baktıkça bazı şeyleri hak ediyoruz. Rakip kaleye gelemiyor. Oyun kontrolünü alamıyor. Durup dururken bir tane pas atıyoruz. Bu sene bu veya buna benzer çok pozisyon yaşadık. Ancak daha iyi günlere gideceğiz inşallah." diye konuştu.



