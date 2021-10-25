Fenerbahçe evinde Aytemiz Alanya’ya yenildi! Zirvenin 5 puan gerisinde kaldı

Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Alanya'ya 2-1 yenildi. 4. dakikada sağ kanattan Pelkas'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Dursun'un volesinde meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

38'de Nazım'ın ortasında Pelkas topa vuramadı. Ferdi Kadıoğlu'nun kafa vuruşunda kale önünde Rossi'nin göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı çizgiden çıkardı.

ALANYA İLK ŞUTUNDA GOLÜ ATTI

75. dakikada Alanyaspor öne geçti. Juanfran'ın derinlemesine pasına sağdan hareketlenen Efecan Karaca, pasını yerden kale önüne gönderdi. Emre Akbaba tamamladı: 0-1.

SERDAR DURSUN ATTI AMA...

80. dakikada Novak'ın ortasına Serdar Dursun'un altıpastan kafayla topu filelere gitti: 1-1. 90+3'de kornerden gelen topa Milunovic vurdu, Efkan arka direkte tamamladı: 1-2.

PEREİRA KADIKÖY'DE İLK KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe'de 2. dönemini yaşayan Vitor Pereira, Sarı-Lacivertli ekipte ilk kez ligde Kadıköy'de maç kaybetti. F.Bahçe, Pereira ile ligde yine ilk kez üst üste 2 maç kaybetti.

DİMTRİOS PELKAS YİNE SUSKUN KALDI

Geçen sezonun Fenerbahçe adına en etkili isimlerinden olan Dimitrios Pelkas, Alanya maçında da beklenenden uzaktı. Yunan futbolcu bu sezon henüz skor katkısı sağlayamadı.

YARIM PUAN BİLE HAK ETMEDİLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor maçında aldıkları sonucun oyunun karşılığını olmadığını söyledi. Portekizli hoca, "3-4 kere öne geçecek şansı bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimiz kornerde 2. golü buldu. Rakibimiz yarım puanlık oyun bile oynamadı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Takımım sahada her şeyini verdi, canını verdi. Bu skoru hak etmedik." diye konuştu.

İRFAN 43 GÜN SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can, 43 gün sonra kadroda yer aldı. İrfan, 12 Eylül'deki Sivasspor maçında sakatlık yaşamıştı. İrfan dün süre alamadı.

MESUT ÖZİL'E KESİK!

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'ndeki Antwerp maçında oyundan alındıktan sonra su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil, dünkü Aytemiz Alanyaspor maçında kulübeye çekildi. Teknik direktör Pereira tarafından dün uzun süre kulübede bekletilen yıldız futbolcu Alanya karşısında 81. dakikada Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu. Mesut'un yanı sıra Jose Sosa, Mergim Berisha ve Enner Valencia gibi futbolcular da dün akşam kendilerine ilk 11'de yer bulamadılar.

ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI TEPKİDEN KURTULAMADI

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Serdar Dursun, maçın 74. dakikasında ceza sahası içinde çok net bir fırsatı harcadı. Bu topun dönüşünde Alanya ilk golünü attı. Serdar, 80'de takımına beraberliği getiren golü atsa da tepkilerden kurtulamadı. 74'te kaçırdığı gol sebebiyle eleştirilere maruz kaldı.

FENERBAHÇE'DEN SEZON REKORU

Alanya karşısında ilk 45'te ceza sahasında 18 kez topla buluşan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk yarılardaki en yüksek sayısına ulaştı. Ancak sezon rekoruna ulaşmasına rağmen ilk yarıda gol bulamadı.