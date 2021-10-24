Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Novak, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Milunovic, Borja, Umut, Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou
Ligde son maçında Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatan sarı-lacivertliler, Antalya temsilcisi karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.