Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a olay 'Megafon' göndermesi: Al işte taraftar sokağa çıktı

Teknik direktörü de bitmiş. Bu adamı da getiren Ali Koç. Fenerbahçe teknik direktörüyle futbolcular arasında hiçbir bağ yok. Futbolcular ayrı bir alemde, Fenerbahçe Teknik Direktörü ayrı bir alemde. Hakem hakem dedin, ne yaptı bugün hakem. Hakemlik bir şey olmadı. Başka yerleri hedef gösterme kendine bak.

PAZARDA PATATES Mİ SATIYORSUN?

Beşiktaş başkanı ve Galatasaray başkanı piyasada yok, hiç çıkmıyorlar. Ali Koç her gün piyasada elinde megafonla bağırıyor. Pazarda patates mi satıyorsun, soğan mı satıyorsun? Fenerbahçe başkanının bir asaleti olur, bir duruşu olur."

TARAFTARI SOKAĞA ÇARĞMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, geçtiğimiz hafta Trabzonspor mağlubiyetinden hakemi sorumlu tutup taraftarları sokağa çağırmıştı.