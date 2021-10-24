Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a olay 'Megafon' göndermesi: Al işte taraftar sokağa çıktı

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
TARAFTAR İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Maçın ardından taraftar Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırdı.
TOROĞLU'NDAN ALİ KOÇ'A ELEŞTİRİ
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ali Koç'un Trabzonspor maçı sonrası megafon ile konuşmasına göndermede bulundu.
Erman Toroğlu, Pereira'nın maçı seyirci gibi izlediğini belirtirken, Ali Koç'u şu sözlerle eleştirdi:
"Megafonu eline alacaksın, milleti sokağa çağıracaksın... Al işte taraftar sokağa çıktı. Ne yapacaksın şimdi Ali Koç? Al işte netice al işte hakem... Fenerbahçe kulübü başkanı şu anda bitmiş.