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    • Spor
    • 24.10.2021 22:21
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    • 24.10.2021 23:16
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    Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a olay 'Megafon' göndermesi: Al işte taraftar sokağa çıktı

    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından taraftar Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırdı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ali Koç'un Trabzonspor maçı sonrası megafon ile konuşmasına gönderme yaparak sert eleştirilerde bulundu. Erman Toroğlu, "Megafonu eline alacaksın, milleti sokağa çağıracaksın... Al işte taraftar sokağa çıktı" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    ASpor
    Toroğlu’ndan Koç’a olay gönderme!

    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

    TARAFTAR İSTİFAYA ÇAĞIRDI
    Maçın ardından taraftar Ali Koç ve yönetimi istifaya çağırdı.

    TOROĞLU'NDAN ALİ KOÇ'A ELEŞTİRİ
    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ali Koç'un Trabzonspor maçı sonrası megafon ile konuşmasına göndermede bulundu.

    Erman Toroğlu, Pereira'nın maçı seyirci gibi izlediğini belirtirken, Ali Koç'u şu sözlerle eleştirdi:

    "Megafonu eline alacaksın, milleti sokağa çağıracaksın... Al işte taraftar sokağa çıktı. Ne yapacaksın şimdi Ali Koç? Al işte netice al işte hakem... Fenerbahçe kulübü başkanı şu anda bitmiş.

        Teknik direktörü de bitmiş. Bu adamı da getiren Ali Koç. Fenerbahçe teknik direktörüyle futbolcular arasında hiçbir bağ yok. Futbolcular ayrı bir alemde, Fenerbahçe Teknik Direktörü ayrı bir alemde. Hakem hakem dedin, ne yaptı bugün hakem. Hakemlik bir şey olmadı. Başka yerleri hedef gösterme kendine bak.

        PAZARDA PATATES Mİ SATIYORSUN?
        Beşiktaş başkanı ve Galatasaray başkanı piyasada yok, hiç çıkmıyorlar. Ali Koç her gün piyasada elinde megafonla bağırıyor. Pazarda patates mi satıyorsun, soğan mı satıyorsun? Fenerbahçe başkanının bir asaleti olur, bir duruşu olur."

        TARAFTARI SOKAĞA ÇARĞMIŞTI
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, geçtiğimiz hafta Trabzonspor mağlubiyetinden hakemi sorumlu tutup taraftarları sokağa çağırmıştı.

        Maç sonunda taraftarlara seslenen Koç, "Bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı" ifadelerini kullanmıştı.
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        Toroğlu’ndan Koç’a olay gönderme!
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