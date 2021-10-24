Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası konuştu: Hayal kırıklığı yaşadım

"BUGÜNKÜ RUHU GÖSTERİRSEK DURUMU TOPARLAYABİLİRİZ"

Taraftarın kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili soruya cevap veren Portekizli Teknik Adam, "Taraftarların yaşamış olduğu hayal kırıklığını anlıyorum onlarda benim gibi çok üzgünler. Yarın reaksiyon gösterme günü. Önümüzde çok fazla maç var ligde. Bugünkü ruhu gösterirsek bu durumu toparlayabiliriz" ifadelerini kullandı.





"YAPTIĞINIZ BİR HATA GOL İLE SONUÇLANABİLİYOR"

Son 3 maçta oynanan futbola değinen Pereira, "3 maçın analizi farklı. 3'ü birbirinden çok farklı maç. Trabzonspor maçına baktığımız zaman 70 dakika 1 kişi eksik oynadık ama yine de ruhumuzu sahaya koyduk. Ama bir penaltı golüyle maç bizim için bitti. Antwerp maçının analizi farklı çünkü Avrupa maçı. O maçta yeteri kadar agresiflik gösteremedik. Bugün için dürüst bir analiz yapmak istersem 3-4 golle kazanmalıydık ama yakaladığımız fırsatları gole çeviremedik. Rakibi çoğu zaman kendi yarı sahalarına kitledik. Kolay değil böyle bir oyundan sonra kaybetmek. Takımın gösterdiği ruhtan memnunum. Maçın sonucunu kontrol edemiyoruz. Yaptığınız bir hata gol ile sonuçlanabiliyor. Rakibimiz 2-3 kere geldi, belki 1 puan hak etmedikleri maçtan 3 puanla ayrıldılar. 1 hafta var Konyaspor maçına. Bu davranışları sergilersek haftaya rakip için zor maç olacak. Bizim reaksiyon gösterip daha çok çalışmamız gerek" dedi.