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    • Spor
    • 25.10.2021 09:59
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    • 25.10.2021 09:59
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    Fenerbahçe'de taraftar isyan etti: Yönetim istifa! Ali Koç'u köşesinden bombaladı: Başkanlığı kaldıramıyor

    Üst üste aldığı mağlubiyet ve kötü sonuçlar sonrası Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 5 puan gerisine Avrupa'da ise 3 maçta yalnızca 2 puan alabilen Fenerbahçe'de taraftar isyan bayrağını açtı. Dün akşam alınan mağlubiyet futbolcular ve Pereira'dan önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kesildi. Tribünde yönetim istifaya davet edilirken Fenerbahçe taraftar grubunun Koç yerine Pereira'ya faturayı çıkarması taraftarlar tarafından tepki çekti.

    takvim.com.tr
    Köşesinden bombaladı: Başkanlığı kaldıramıyor

    UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı kötü sonuçlar sonrası rotayı yeniden Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe, dün akşam sahasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçından da mağlubiyetle ayrıldı.


    FENERBAHÇE LİDERİN 5 PUAN GERİSİNDE
    Üst üste aldığı mağlubiyet ve kötü sonuçlar sonrası Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 5 puan gerisine Avrupa'da ise 3 maçta yalnızca 2 puan alabilen Fenerbahçe'de taraftar isyan bayrağını açtı.


    TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
    Dün akşam alınan mağlubiyet futbolcular ve Pereira'dan önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kesildi. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe tribünleri yönetim ve Ali Koç'u istifaya davet etti.

    MEGAFONLA TARAFTARLIK YAPMIŞTI
    Yıllardır değişmeyen şekilde Fenerbahçe camiasının şampiyonluk beklediğini bu yüzden takımın üstünde baskı olduğunu iddia eden Koç, geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyet sonrası da megafonla adeta holiganlığa soyunmuştu.




        12 NUMARA'DAN ALİ KOÇ'U KURTARMA OPERASYONU
        Ali Koç sosyal medyada da eleştirilerin hedefi olurken Fenerbahçe taraftar grubunun Koç yerine Pereira'ya faturayı çıkarması taraftarlar tarafından tepki çekti.

        HEDEFE ALİ KOÇ'U KOYDULAR
        Bir taraftar, "Buyrun Ali Koç'u kurtarmak için hedefe Pereira kondu bile" ifadelerini kullanarak Koç'u destekleyen 12 Numara'yı eleştirdi.



        ALİ KOÇ BAŞKANLIĞI KALDIRAMIYOR
        Konuyu köşesine taşıyan usta spor yazarı Erman Toroğlu, Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Ama şu bir gerçek; Ali Koç Fenerbahçe Kulübü başkanlığını kaldıramıyor." dedi.

            İşte Toroğlu'nun bugünkü yazısı;

            TEK KALE OYNAYIP POZİSYON BULAMADILAR
            İlk yarı Fenerbahçe tek kale oynadı, Alanya hiç çıkmadı. Peki bu kadar tek kale oynamasına rağmen çok pozisyona girdi mi sarı-lacivertliler? Hayır... İkinci yarı, Fenerbahçe Teknik Direktörü, kendisini maça kaptırıp bizim gibi seyretmeye başlayınca oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. O geç kalınca Alanyaspor oyuna ağırlığını koymaya başladı. Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri geç gelince de ikinci yarının 20-25 dakikasında oyuna Alanya hakim oldu. Nitekim böyle bir pozisyonda gol buldular.


            Bazı arkadaşlar diyor ki; Fenerbahçe defansında oynayan üçlü, hem süratli hem çabukmuş! Hem süratli hem çabuk oynayan bu defans böyle iki tane gol yer mi?



            Dün gece şu net gözüktü: Teknik adam Fenerbahçeli futbolcular tarafından istenmiyor. Aralarında sevgi bağı yok. Tamam, teknik adamı sevmeyebilirsin ama futbolda duygusallığa da yer yok.


            'Kapıdan çıkan kadının topuğuna bakmayacaksın' diye bir laf var! Yani; bu adamı denedin, yolladın yine niye aldın!



            BAŞKANLIĞI KALDIRAMIYOR
            Ama şu bir gerçek; Ali Koç Fenerbahçe Kulübü başkanlığını kaldıramıyor.
                Operasyonlarla PKK’nın sesi kesildi
                Haberler Spor Fenerbahçe'de taraftar isyan etti: Yönetim istifa! Ali Koç'u köşesinden bombaladı: Başkanlığı kaldıramıyor
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