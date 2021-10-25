Fenerbahçe'de taraftar isyan etti: Yönetim istifa! Ali Koç'u köşesinden bombaladı: Başkanlığı kaldıramıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı kötü sonuçlar sonrası rotayı yeniden Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe, dün akşam sahasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE LİDERİN 5 PUAN GERİSİNDE
Üst üste aldığı mağlubiyet ve kötü sonuçlar sonrası Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 5 puan gerisine Avrupa'da ise 3 maçta yalnızca 2 puan alabilen Fenerbahçe'de taraftar isyan bayrağını açtı.
TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Dün akşam alınan mağlubiyet futbolcular ve Pereira'dan önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kesildi. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe tribünleri yönetim ve Ali Koç'u istifaya davet etti.
MEGAFONLA TARAFTARLIK YAPMIŞTI
Yıllardır değişmeyen şekilde Fenerbahçe camiasının şampiyonluk beklediğini bu yüzden takımın üstünde baskı olduğunu iddia eden Koç, geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyet sonrası da megafonla adeta holiganlığa soyunmuştu.