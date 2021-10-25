Fenerbahçe'de taraftar isyan etti: Yönetim istifa! Ali Koç'u köşesinden bombaladı: Başkanlığı kaldıramıyor

İşte Toroğlu'nun bugünkü yazısı;

TEK KALE OYNAYIP POZİSYON BULAMADILAR

İlk yarı Fenerbahçe tek kale oynadı, Alanya hiç çıkmadı. Peki bu kadar tek kale oynamasına rağmen çok pozisyona girdi mi sarı-lacivertliler? Hayır... İkinci yarı, Fenerbahçe Teknik Direktörü, kendisini maça kaptırıp bizim gibi seyretmeye başlayınca oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. O geç kalınca Alanyaspor oyuna ağırlığını koymaya başladı. Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri geç gelince de ikinci yarının 20-25 dakikasında oyuna Alanya hakim oldu. Nitekim böyle bir pozisyonda gol buldular.



Bazı arkadaşlar diyor ki; Fenerbahçe defansında oynayan üçlü, hem süratli hem çabukmuş! Hem süratli hem çabuk oynayan bu defans böyle iki tane gol yer mi?