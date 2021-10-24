Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a 2-1 yenildi taraftarlar çileden çıktı! Kadıköy'de Ali Koç istifa sesleri...

Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren sarı-lacivertliler, 75. dakikada Emre Akbaba'nın golüne engel olamadı. Yediği golün etkisinden çabuk kurtulan ve 80. dakikada Serdar Dursun ile golü bulan Fenerbahçe, son 10 dakikaya eşitlikle girdi.