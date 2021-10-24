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    • Spor
    • 24.10.2021 21:42
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    • 24.10.2021 21:50
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    Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a 2-1 yenildi taraftarlar çileden çıktı! Kadıköy'de Ali Koç istifa sesleri...

    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırladı. Alanyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı. Maç sonunda ise büyük bir öfke hakimdi. Maçı seyretmeye gelen taraftarlar Ali Koç'a ve futbolculara büyük bir tepki gösterdi.

    Kadıköy’de Ali Koç istifa sesleri

    Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, yakaladığı fırsatları kullanamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

    Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren sarı-lacivertliler, 75. dakikada Emre Akbaba'nın golüne engel olamadı. Yediği golün etkisinden çabuk kurtulan ve 80. dakikada Serdar Dursun ile golü bulan Fenerbahçe, son 10 dakikaya eşitlikle girdi.
            Kadıköy’de şok!
            Haberler Spor Fenerbahçe evinde Alanyaspor'a 2-1 yenildi taraftarlar çileden çıktı! Kadıköy'de Ali Koç istifa sesleri...
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