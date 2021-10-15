Formula 1'de 2022 sezonu takvimi açıklandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun takvimi belli oldu.
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 23 etaptan oluşan yeni sezon, 20 Mart 2022'de Bahreyn Grand Prix'si ile başlayıp 20 Kasım 2022'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.
TÜRKİYE TAKVİMDE YER ALMADI
9 yıl aranın ardından takvime dahil edilen ve iki yıldır İstanbul Park'ta koşulan Türkiye Grand Prix'si, gelecek sezonun takviminde yer almazken, Miami ilk kez şampiyonaya dahil edildi.
2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
20 Mart: Bahreyn Grand Prix
27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix
10 Nisan: Avustralya Grand Prix
24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix
8 Mayıs: Miami Grand Prix
22 Mayıs: İspanya Grand Prix
29 Mayıs: Monaco Grand Prix
12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
19 Haziran: Kanada Grand Prix
3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
10 Temmuz: Avusturya Grand Prix
24 Temmuz: Fransa Grand Prix
31 Temmuz: Macaristan Grand Prix
28 Ağustos: Belçika Grand Prix
4 Eylül: Hollanda Grand Prix
11 Eylül: İtalya Grand Prix
25 Eylül: Rusya Grand Prix
2 Ekim: Singapur Grand Prix
9 Ekim: Japonya Grand Prix
23 Ekim: ABD Grand Prix
30 Ekim: Meksika Grand Prix
13 Kasım: Brezilya Grand Prix
20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix