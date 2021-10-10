Formula 1 öncesi "Ulaşım İBB'den" reklamı yapan İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun sıkışınca yalana sarıldı!

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul'da gerçekleştirildi.
Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Valtteri Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.
Organizasyon öncesi "İstanbul FORMULA 1'e hazır", "Ulaşım İBB'den" şeklinde PR çalışması yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB organizasyon sırasında yaşanan ulaşım kaynaklı şikayetler sonrası yalana sarıldı.
Gazeteci Adem Metan'ın, "Ulaştırma Bakanlığı ile İBB arasındaki müthiş koordinasyonsuzluk ve rekabet nedeniyle vatandaş mağdur oldu. Kimle konuşsam ulaşımla ilgili müthiş bir organizasyon eksikliğinden söz ediyor. İnsanlar Orhan'lı'dan piste kadar yürümüş.Ring seferleri yetersiz,trafik berbatmış." ifadeleriyle İstanbul'da yaşanan ulaşım sorunundan şikayet etti.