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    • 11.10.2021 00:04
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    Formula 1 öncesi "Ulaşım İBB'den" reklamı yapan İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun sıkışınca yalana sarıldı!

    Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul'da gerçekleştirildi. Organizasyon öncesi "İstanbul FORMULA 1'e hazır", "Ulaşım İBB'den" şeklinde PR çalışması yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB organizasyon sırasında yaşanan ulaşım kaynaklı şikayetler sonrası yalana sarıldı. İBB Sözcüsü Murat Ogun, sosyal medyada gösterilen tepkiye "İBB'nin sorumluluğu yok" imasıyla yanıt verince tepki gecikmedi.

    takvim.com.tr
    Hızlı kıvırdı

    Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul'da gerçekleştirildi.

    Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Valtteri Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

    Organizasyon öncesi "İstanbul FORMULA 1'e hazır", "Ulaşım İBB'den" şeklinde PR çalışması yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB organizasyon sırasında yaşanan ulaşım kaynaklı şikayetler sonrası yalana sarıldı.

    Gazeteci Adem Metan'ın, "Ulaştırma Bakanlığı ile İBB arasındaki müthiş koordinasyonsuzluk ve rekabet nedeniyle vatandaş mağdur oldu. Kimle konuşsam ulaşımla ilgili müthiş bir organizasyon eksikliğinden söz ediyor. İnsanlar Orhan'lı'dan piste kadar yürümüş.Ring seferleri yetersiz,trafik berbatmış." ifadeleriyle İstanbul'da yaşanan ulaşım sorunundan şikayet etti.

        ONGUN YALANA SARILDI
        Daha sonra bir paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Koordinasyonsuzluk yok çünkü koordinasyon İBB'de değildi. Koordinasyon için temas kuran bilgi veren de olmadı. Kabahati paylaştırmak yerine adrese teslim edin." şeklinde sorumluluktan kaçan açıklamalar yaptı.

        ORGANİZASYON ÖNCESİ İBB'NİN YAPTIĞI HABERLER ORTAYA ÇIKTI
        Ongun'a yanıt veren AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, "Sayın Ongun, "Konunun bizimle bir ilgisi yok" demeye getiriyorsunuz ama günlerdir İBB'nin F1'e hazır olduğunun reklamlarını ve haberlerini paylaşıyorsunuz. "Ulaşım İBB'den" haberiniz hala İBB resmi sitesinde duruyor." ifadeleriyle duruma tepki gösterirken Ongun'u yalanlayan haberlerin linklerini de paylaştı.

        Şahin, "İBB resmi sitesinde "Hazırız" diye reklamını yaptığınız paylaşımın linki burada. Buyrunuz, günlerdir "hazırız" mesajı vermek için paylaştığınız reklam çalışmalarından bir başkası." ifadeleriyle ilgili haberleri paylaştı.

        İşte İBB'nin Formula 1 öncesi yaptığı haberler:
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        Haberler Güncel Formula 1 öncesi "Ulaşım İBB'den" reklamı yapan İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun sıkışınca yalana sarıldı!
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