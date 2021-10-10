Formula 1 öncesi "Ulaşım İBB'den" reklamı yapan İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun sıkışınca yalana sarıldı!

Gazeteci Adem Metan'ın, "Ulaştırma Bakanlığı ile İBB arasındaki müthiş koordinasyonsuzluk ve rekabet nedeniyle vatandaş mağdur oldu. Kimle konuşsam ulaşımla ilgili müthiş bir organizasyon eksikliğinden söz ediyor. İnsanlar Orhan'lı'dan piste kadar yürümüş.Ring seferleri yetersiz,trafik berbatmış." ifadeleriyle İstanbul'da yaşanan ulaşım sorunundan şikayet etti.