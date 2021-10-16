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    • Spor
    • 16.10.2021 10:17
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    • 16.10.2021 10:17
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    Galatasaray'da ertelenen 2019 yılı mali genel kurulu yapılıyor: Saat 10.00'da başladı

    Galatasaray'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen mali genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda saat 10.00'da başladı.

    Galatasaray’da kritik gün! Saat 10.00’da başladı

    Sarı-kırmızılı kulübün yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen mali genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda saat 10.00'da başladı.

    İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek.

    Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.

    İBRA OYLAMASI YAPILACAK
    Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası, Mustafa Cengiz yönetiminin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

    Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erecek.

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    Haberler Spor Galatasaray'da ertelenen 2019 yılı mali genel kurulu yapılıyor: Saat 10.00'da başladı
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