Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde büyük heyecan! F1 Türkiye yarışını dünya takip edecek
Milyonlarca insanın merakla beklediği yarış geldi çattı. 200 ülkeden canlı yayınlanacak Formula 1 İstanbul Grand Prix saat 15.00'te başlayacak. Yarış öncesi tüm takımlar hazırlıklarını yaparken pist görevlileri de bütün önlemleri aldı.Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi.
10.10.2021 11:39
- Son Güncelleme: 10.10.2021 11:39
5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak dev yarış saat 15.00'te başlayacak.