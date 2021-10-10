Vav TV İzle
Haberler Spor Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde büyük heyecan! F1 Türkiye yarışını dünya takip edecek

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde büyük heyecan! F1 Türkiye yarışını dünya takip edecek

Milyonlarca insanın merakla beklediği yarış geldi çattı. 200 ülkeden canlı yayınlanacak Formula 1 İstanbul Grand Prix saat 15.00'te başlayacak. Yarış öncesi tüm takımlar hazırlıklarını yaparken pist görevlileri de bütün önlemleri aldı.Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek. 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi.

10.10.2021 11:39 - Son Güncelleme: 10.10.2021 11:39
Formula 1 İstanbul Grand Prix’sinde büyük heyecan! F1 Türkiye yarışını dünya takip edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'siyle sürüyor. Dün yapılan sıralama turunun ardından gözler sezonun 16. etabına çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Formula 1 İstanbul Grand Prix’sinde büyük heyecan! F1 Türkiye yarışını dünya takip edecek

5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak dev yarış saat 15.00'te başlayacak.

Formula 1 İstanbul Grand Prix’sinde büyük heyecan! F1 Türkiye yarışını dünya takip edecek

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.

Formula 1 İstanbul Grand Prix’sinde büyük heyecan! F1 Türkiye yarışını dünya takip edecek

Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.

Formula 1 İstanbul Grand Prix’sinde büyük heyecan! F1 Türkiye yarışını dünya takip edecek

240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi.

SON DAKİKA