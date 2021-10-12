Avrupa medyası Türkiye GP’sini manşetlerine taşıdı

İstanbul'da düzenlenen Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si, takımlar cephesinde ve Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. stanbul Park'ın zorlu olduğunun altını çizen Ferrari'nin takım direktörü Mattia Binotto, "Kazanmaya çalıştık. İstanbul Park'taki yarışın yaklaşık 3'te 2'si ıslak zeminde geçti" dedi.

HAVA KOŞULLARI ÖN PLANDA

Avrupa basınında İstanbul Park'ta yarış sırasında yaşanan hava koşullarının, pilotların derecesinde önemli rol teşkil ettiği görüşü ön plana çıkarıldı. İngiliz basını ise Hamilton'ı eleştirdi.

HAMİLTON'A LASTİK ELEŞTİRİSİ

İngiliz basını "Lewis Hamilton, Mercedes'i dinlemeyerek lastik değişimini geç yaptı ve muhtemel podyum veya yarışı kazanma şansını eliyle itti" değerlendirmesinde bulundu.

HİÇ DURMAYAN İNCE YAĞIŞ...

İspanyol Marca gazetesi "Hiç durmayan ince yağış damgasını vurdu" derken, "Bottas festivali ama yeni lider Verstappen" başlığını kullandı.