Bein Sports 1 Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle! Başakşehir Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? İşte 11'ler...

BELÖZOĞLU'NUN İLK RESMİ MAÇI OLACAK!

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oyanancak Beşiktaş maçı, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başında sahaya çıkacağı ilk resmi müsabaka olacak.

KOCAELİSPOR İLE HAZIRLANDILAR!

Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Başakşehir, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-1 yendi. Başakşehir'in gollerini Edin Visca (2) ve Berkay Özcan kaydetti. Kocaelispor'un golünü ise Benhur Keser attı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK!

Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic, dünkü antrenmanda bireysel çalışmalarını tamamladı ve tedaviye devam etti. Sergen Yalçın, oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor ve sağlık ekibinden sürekli olarak bilgi alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yıldız ismi görevlendirmek için yüzde yüz hazır olmasını beklediği kaydedildi.

Kartal'da sakatlıkları henüz geçmeyen N'Koudou ve Mehmet Topal ise maç kadrosunda yer almayacak.