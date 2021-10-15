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    • Spor
    • 15.10.2021 19:35
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    • 15.10.2021 19:35
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    Bein Sports 1 Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle! Başakşehir Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? İşte 11'ler...

    Süper Lig heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 9. haftada Beşiktaş Başakşehir kozlarını paylaşacak. Saat 20:00'da başlayacak maç Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Her iki takım da bugün kazanmak istiyor. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Siyah beyazlılar Başakşehir’i yenerse maç fazlası ile liderliğe yükselmiş olacak. Peki; Başakşehir Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? İşte 11'ler ve Bein Sports 1 Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izleme linki!

    takvim.com.tr
    Bein Sports 1 Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle!

    Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan Başakşehir Beşiktaş maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 9. hafta maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçı kaçırmadan kesintisiz reklamsız HD izlemek isteyen binlerce futbolsever Başakşehir Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde maçın kadrosu: İlk 11'leri ve Bein Sports 1 Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz.

    BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Başakşehir - Beşiktaş maçı 15 Ekim yani bugün oynanacak. Maç saat 20:00'da başlayacak.

    BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    BeIN Sports 1'de canlı yayınlanaca maçı naklen izleyebilirsiniz. Maçı izlemek isteyenler için BeIN Sports 1 linki;

    https://www.beinconnect.com.tr/kullanici/giris?r=%2Fcanli-tv%2Fbein-sports-haber

    KARŞILAŞMANIN 11'LERİ BELLİ OLDU!

    Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Chadli, Okaka

    Beşiktaş: Mert, Rosier-Welinton-Vida-Rıdvan, Souza, Atiba-Oğuzhan- Ghezzal, Güven, Batshuayi

    BeIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ!

    Kanal : beIN Sports 1 HD Turkey
    Paket : Digiturk
    Frekans : 10887.00
    Polarisazyon : V - Dikey
    SR : 30000
    FEC : 5/6
    Uydu : Eutelsat 7C
    Şifre : Irdeto 2
    Kategori : Spor

        BELÖZOĞLU'NUN İLK RESMİ MAÇI OLACAK!

        Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oyanancak Beşiktaş maçı, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başında sahaya çıkacağı ilk resmi müsabaka olacak.

        KOCAELİSPOR İLE HAZIRLANDILAR!

        Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Başakşehir, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-1 yendi. Başakşehir'in gollerini Edin Visca (2) ve Berkay Özcan kaydetti. Kocaelispor'un golünü ise Benhur Keser attı.

        BEŞİKTAŞ'TA 5 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK!

        Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic, dünkü antrenmanda bireysel çalışmalarını tamamladı ve tedaviye devam etti. Sergen Yalçın, oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor ve sağlık ekibinden sürekli olarak bilgi alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yıldız ismi görevlendirmek için yüzde yüz hazır olmasını beklediği kaydedildi.

        Kartal'da sakatlıkları henüz geçmeyen N'Koudou ve Mehmet Topal ise maç kadrosunda yer almayacak.
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        Başakşehir - Beşiktaş | CANLI
        Haberler Spor Bein Sports 1 Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle! Başakşehir Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? İşte 11'ler...
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