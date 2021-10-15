Bein Sports 1 Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle! Başakşehir Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? İşte 11'ler...

Milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan Başakşehir Beşiktaş maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 9. hafta maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçı kaçırmadan kesintisiz reklamsız HD izlemek isteyen binlerce futbolsever Başakşehir Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde maçın kadrosu: İlk 11'leri ve Bein Sports 1 Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir - Beşiktaş maçı 15 Ekim yani bugün oynanacak. Maç saat 20:00'da başlayacak.
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
BeIN Sports 1'de canlı yayınlanaca maçı naklen izleyebilirsiniz. Maçı izlemek isteyenler için BeIN Sports 1 linki;
https://www.beinconnect.com.tr/kullanici/giris?r=%2Fcanli-tv%2Fbein-sports-haber
KARŞILAŞMANIN 11'LERİ BELLİ OLDU!
Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Chadli, Okaka
Beşiktaş: Mert, Rosier-Welinton-Vida-Rıdvan, Souza, Atiba-Oğuzhan- Ghezzal, Güven, Batshuayi
BeIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ!
Kanal : beIN Sports 1 HD Turkey
Paket : Digiturk
Frekans : 10887.00
Polarisazyon : V - Dikey
SR : 30000
FEC : 5/6
Uydu : Eutelsat 7C
Şifre : Irdeto 2
Kategori : Spor