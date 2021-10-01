Süper Lig takımlarını Avrupa'da bekleyen büyük tehlike! Yunanistan'ın gerisine düştük

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta geride kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından galibiyet gelmemesi üzerine Türkiye, güncellenen ülke puanı sıralamasında bir basamak geriledi.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Ajax'a 2-0, Kupa 2'de Fenerbahçe evinde Olimpiakos'a 3-0 mağlup oldu. Galatasaray ise deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kaldı.
Alınan sonuçlar doğrultusunda Türkiye, UEFA sıralamasında Yunanistan'a geçilerek 19. sırada yer aldı.
2023/2024 SEZONU TEHLİKEDE
Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Türkiye, 2022/23 sezonunda şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi için 3. ön eleme, lig ikincisi 2. ön eleme Türkiye Kupası galibi ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna katılacak. Ligi 4 ve 5. sırada noktalayan ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak.
Sezon sonu sıralamada 18 ve daha aşağıda yer alan ülkeler Avrupa kupalarına 4 takım gönderebilecek. Buna göre, Türkiye sezonu ülke puanı sıralamasında 18 veya daha aşağıda noktalarsa; 2023/24 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan itibaren katılırken, UEFA Avrupa Ligi'ne takım katılımı sağlanamayacak. Türkiye Kupası galibi ve ligde 2 ve 3. sırayı alan ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olacak.