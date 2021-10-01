Süper Lig takımlarını Avrupa'da bekleyen büyük tehlike! Yunanistan'ın gerisine düştük





Sezon sonu sıralamada 18 ve daha aşağıda yer alan ülkeler Avrupa kupalarına 4 takım gönderebilecek. Buna göre, Türkiye sezonu ülke puanı sıralamasında 18 veya daha aşağıda noktalarsa; 2023/24 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan itibaren katılırken, UEFA Avrupa Ligi'ne takım katılımı sağlanamayacak. Türkiye Kupası galibi ve ligde 2 ve 3. sırayı alan ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olacak.