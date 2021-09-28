Ajax - Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! | CANLI SKOR

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oluyor.
Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma saat 19.45'de başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.
AJAX - BEŞİKTAŞ | CANLI
Exxen'den canlı yayınlanan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Anthony, Berghuis, Tadic; Haller
Beşiktaş: ERSİN, ROSIER, SERDAR, N'SAKALA, RIDVAN, JOSEF, SALİH, CAN, KENAN, OĞUZHAN, BATHSUAYI.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VAR
Siyah-beyazlı ekip önemli karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek.
Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.