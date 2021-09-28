Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.09.2021 18:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2021 18:40
    ABONE OL

    Ajax - Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! | CANLI SKOR

    Son dakika spor haberleri: Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    AJANSLAR
    Ajax - Beşiktaş | CANLI

    Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oluyor.

    Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma saat 19.45'de başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

    AJAX - BEŞİKTAŞ | CANLI
    Exxen'den canlı yayınlanan maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Ajax:     Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez; Anthony, Berghuis, Tadic; Haller

    Beşiktaş: ERSİN, ROSIER, SERDAR, N'SAKALA, RIDVAN, JOSEF, SALİH, CAN, KENAN, OĞUZHAN, BATHSUAYI.

    BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VAR
    Siyah-beyazlı ekip önemli karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek.

    Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek.

    Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

        Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ise karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekliyor.

        BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA KUPALARINDAKİ 226. MAÇI
        Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 226. mücadelesine çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 225 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 94 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

        Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 329 gol gördü.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sokakta oyun bir başka güzel!
        Haberler Spor Ajax - Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! | CANLI SKOR
            SON DAKİKA