Türkiye Basketbol 1. Lig maçları ne zaman, saat kaçta? 2021- 2022 Türkiye Basketbol (TBL) 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİG MAÇLARI SAAT KAÇTA? 2021- 2022 TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ligi ilk sırada şampiyon tamamlayan ekip bir sonraki sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde oynamaya hak kazanacak. 2. ve 9. sıradaki 8 takım ise play-off müsabakaları oynayarak bir üst lige yükselmek için mücadele edecek. Sezonu son 2 sırada tamamlayan ekipler ise bir alt lige düşecek.

TBL'de her hafta iki müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarında basketbolseverlerle buluşacak.