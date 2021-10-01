Türkiye Basketbol 1. Lig maçları ne zaman, saat kaçta? 2021- 2022 Türkiye Basketbol (TBL) 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2021-2022 sezonu bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlamış olacak. Ligi ilk sırada şampiyon tamamlayan takım bir sonraki sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde oynama fırsatı yakalayacak. Peki, Türkiye Basketbol 1. Lig maçları saat kaçta? 2021- 2022 Türkiye Basketbol 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte mevzu hakkında detaylar!
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİG MAÇLARI SAAT KAÇTA? 2021- 2022 TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ligi ilk sırada şampiyon tamamlayan ekip bir sonraki sezonda ING Basketbol Süper Ligi'nde oynamaya hak kazanacak. 2. ve 9. sıradaki 8 takım ise play-off müsabakaları oynayarak bir üst lige yükselmek için mücadele edecek. Sezonu son 2 sırada tamamlayan ekipler ise bir alt lige düşecek.
TBL'de her hafta iki müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarında basketbolseverlerle buluşacak.
Ligde yeni sezonun ilk hafta programı şöyle:
1 Ekim Cuma:
18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Güneşi (Kurtdereli)
2 Ekim Cumartesi:
14.00 BUDO Gemlik-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)
15.45 Akhisar Belediye Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Akhisar Belediye)
17.30 TED Ankara Kolejliler-Samsunspor (TOBB ETÜ)