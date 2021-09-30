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    • 30.09.2021 18:23
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    • 30.09.2021 18:41
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    Fenerbahçe - Olympiakos maçı canlı anlatım izle! | CANLI SKOR TAKİBİ

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk ediyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Olympiakos | CANLI

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk ediyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Teodoro Sobrino yönetecek.

    FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS | CANLI

    Exxen'den canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia.

    Olympiakos:

    FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK
    Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

    FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 234. KEZ SAHNEDE
    Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 234. kez sahne alacak.

    Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

    Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.

    "KUPA 2"DE 120. MÜSABAKA
    Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 120. maçını oynayacak.

    Bu kulvarda 119 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

    Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 153 gole engel olamadı.

    PEREİRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 20. MAÇ
    Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 20. kez sahne alacak.

        Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

        Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.
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