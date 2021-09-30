Fenerbahçe - Olympiakos maçı canlı anlatım izle! | CANLI SKOR TAKİBİ

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 234. KEZ SAHNEDE

Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 234. kez sahne alacak.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.

"KUPA 2"DE 120. MÜSABAKA

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 120. maçını oynayacak.