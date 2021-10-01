Fenerbahçe’nin Olympiakos hezimeti sonrası sert sözler: En büyük tehlike çılgınca hücum etmektir

Futbolda en tehlikeli şey; çılgınca hücum etmektir. Fenerbahçe'nin hocası genellikle bu taktikle rakibin üzerine gidiyor. Bizim ligimizde belki tutuyor bu taktik ama seviye farklı olunca skor da sıkıntılı oldu. 3'lü savunmanın defolarını da görmüş olduk. Çok adamla hücum etmek çok gol atacağınız anlamına gelmediği gibi çok adamla savunmak gol yemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Önemli olan kaliteli ve makul oyuncu sayısı…