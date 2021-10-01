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    • 01.10.2021 15:38
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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İngiltere'de başarısız olan Cenk Tosun'a söz verdi

    Bu sezon yerli futbolcu rotasyonunda yaşadığı sıkıntı sonrası ara tranfser çalışmalarına sessiz bir şekilde başlayan Beşiktaş’da Cenk Tosun sesleri yükseliyor. Yönetim geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyen milli futbolcu için yeniden düğmeye bastı. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Beşiktaş Başkanı Cenk Tosun’a söz verdi

    Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Cenk Tosun'a söz verdiğini ve sezon sonunda kendisini transfer etmeyi düşündüklerini belirtmişti. Ancak alınan bilgilere göre teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı son görüşmede Batshuayi'nin alternatifsiz olması nedeniyle forvet hattına takviye isteyince Cenk Tosun'un ara transferde takıma katılması gündeme geldi.

    Geçtiğimiz sezon Erzurum deplasmanında çok ağır bir sakatlık geçiren yıldız futbolcunun ekim ayı ortasında sahalara geri dönmesi bekleniyor.

    Beşiktaş yönetimi, ocak ayına kadar forma iyi bir form grafiği yakalaması durumunda Everton kulübü ile temasa geçmeyi planlıyor.

        Cenk Tosun'un sözleşmesi sezon sonunda biteceği için devre arasında kiralama formülü masaya gelemeyecek. Beşiktaş yönetiminin düşük bir bonservis bedeli ile milli futbolcuyu kadrosuna katabileceği belirtiliyor.

        Geçen sezonun ikinci yarısında Siyah-Beyazlı formayla 4 maça çıkıp 3 gol atan Cenk Tosun 2018 yılında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a satılmıştı.

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