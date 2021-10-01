Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İngiltere'de başarısız olan Cenk Tosun'a söz verdi

Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Cenk Tosun'a söz verdiğini ve sezon sonunda kendisini transfer etmeyi düşündüklerini belirtmişti. Ancak alınan bilgilere göre teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı son görüşmede Batshuayi'nin alternatifsiz olması nedeniyle forvet hattına takviye isteyince Cenk Tosun'un ara transferde takıma katılması gündeme geldi.