Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İngiltere'de başarısız olan Cenk Tosun'a söz verdi

Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Cenk Tosun'a söz verdiğini ve sezon sonunda kendisini transfer etmeyi düşündüklerini belirtmişti. Ancak alınan bilgilere göre teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı son görüşmede Batshuayi'nin alternatifsiz olması nedeniyle forvet hattına takviye isteyince Cenk Tosun'un ara transferde takıma katılması gündeme geldi.
Geçtiğimiz sezon Erzurum deplasmanında çok ağır bir sakatlık geçiren yıldız futbolcunun ekim ayı ortasında sahalara geri dönmesi bekleniyor.
Beşiktaş yönetimi, ocak ayına kadar forma iyi bir form grafiği yakalaması durumunda Everton kulübü ile temasa geçmeyi planlıyor.