Cenk Tosun paraya kıydı iç dekorasyonun maliyeti de evin fiyatı kadar! Eşi ne isterse onu yaptırıyor işte ’Tosun Paşa’nın sarayı...

İki çocuk sahibi olan çiftin, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL'yi gözden çıkardığı konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon Everton'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen yıldız futbolcu, nisan ayında ciddi bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan bir yıl boyunca uzak kalacağı bildirilmişti. Nekahet dönemini Türkiye'de geçiren Tosun, tedavisinin yanı sıra yeniden bireysel antrenmanlara başlamış.