Vav TV İzle
Haberler Magazin Cenk Tosun paraya kıydı iç dekorasyonun maliyeti de evin fiyatı kadar! Eşi ne isterse onu yaptırıyor işte 'Tosun Paşa'nın sarayı...

Cenk Tosun paraya kıydı iç dekorasyonun maliyeti de evin fiyatı kadar! Eşi ne isterse onu yaptırıyor işte 'Tosun Paşa'nın sarayı...

Cenk Tosun paraya kıydı iç dekorasyonun maliyeti de evin fiyatı kadar! 2019 yılında 22.5 milyon Euro'ya, İngiltere'nin Premier League takımlarından Everton'a transfer olan "Tosun Paşa" lakaplı Cenk Tosun, sarayı andıran evini kaba inşaattan 18 milyon TL'ye satın aldı. Yıldız futbolcu, evin içini eşi Ece Tosun'un zevkine göre yaptırıyor. Cenk Tosun paraya kıydı iç dekorasyonun maliyeti de evin fiyatı kadar! İşte 'Tosun Paşa'nın sarayı...

06.09.2021 10:40 - Son Güncelleme: 06.09.2021 10:47
Cenk Tosun paraya kıydı iç dekorasyonun maliyeti de evin fiyatı kadar! Eşi ne isterse onu yaptırıyor işte ’Tosun Paşa’nın sarayı...

EŞİ NE İSTERSE ONU YAPTIRIYOR

Cenk Tosun paraya kıydı iç dekorasyonun maliyeti de evin fiyatı kadar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cenk Tosun paraya kıydı iç dekorasyonun maliyeti de evin fiyatı kadar! Eşi ne isterse onu yaptırıyor işte ’Tosun Paşa’nın sarayı...

2019 yılında 22.5 milyon Euro'ya, İngiltere'nin Premier League takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İstanbul Acarkent'ten ev aldı. Sarayı andıran evini kaba inşaattan 18 milyon TL'ye satın alan yıldız futbolcu, evin içini eşi Ece Tosun'un zevkine göre yaptırıyor.

Cenk Tosun paraya kıydı iç dekorasyonun maliyeti de evin fiyatı kadar! Eşi ne isterse onu yaptırıyor işte ’Tosun Paşa’nın sarayı...

İki çocuk sahibi olan çiftin, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL'yi gözden çıkardığı konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon Everton'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen yıldız futbolcu, nisan ayında ciddi bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan bir yıl boyunca uzak kalacağı bildirilmişti. Nekahet dönemini Türkiye'de geçiren Tosun, tedavisinin yanı sıra yeniden bireysel antrenmanlara başlamış.

Cenk Tosun paraya kıydı iç dekorasyonun maliyeti de evin fiyatı kadar! Eşi ne isterse onu yaptırıyor işte ’Tosun Paşa’nın sarayı...

Ocak ayında Everton'da yeniden top koşturacak olan futbolcu, bu süreci yeni evinde dinlenerek ve bol bol antrenman yaparak geçirmeyi planlıyor.

Cenk Tosun paraya kıydı iç dekorasyonun maliyeti de evin fiyatı kadar! Eşi ne isterse onu yaptırıyor işte ’Tosun Paşa’nın sarayı...

İşte 'Tosun Paşa'nın sarayı...

SON DAKİKA