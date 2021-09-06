Cenk Tosun paraya kıydı iç dekorasyonun maliyeti de evin fiyatı kadar! Eşi ne isterse onu yaptırıyor işte 'Tosun Paşa'nın sarayı...
Cenk Tosun paraya kıydı iç dekorasyonun maliyeti de evin fiyatı kadar! 2019 yılında 22.5 milyon Euro'ya, İngiltere'nin Premier League takımlarından Everton'a transfer olan "Tosun Paşa" lakaplı Cenk Tosun, sarayı andıran evini kaba inşaattan 18 milyon TL'ye satın aldı. Yıldız futbolcu, evin içini eşi Ece Tosun'un zevkine göre yaptırıyor. Cenk Tosun paraya kıydı iç dekorasyonun maliyeti de evin fiyatı kadar! İşte 'Tosun Paşa'nın sarayı...
06.09.2021 10:40
- Son Güncelleme: 06.09.2021 10:47
İki çocuk sahibi olan çiftin, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL'yi gözden çıkardığı konuşuluyor. Geçtiğimiz sezon Everton'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen yıldız futbolcu, nisan ayında ciddi bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan bir yıl boyunca uzak kalacağı bildirilmişti. Nekahet dönemini Türkiye'de geçiren Tosun, tedavisinin yanı sıra yeniden bireysel antrenmanlara başlamış.