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    Dimitris Pelkas yokları oynuyor! Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik

    Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin en istikrarlı oyuncusu olan ve sergilediği başarılı performans ile herkesin beğenisini kazanan Dimitris Pelkas, bu sezon yokları oynuyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Dimitris Pelkas yokları oynuyor

    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon en istikrarlı ve en etkili isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Dimitris Pelkas olmuştu. Yunan yıldız 42 maçta 10 gol ve 8 asistlik performansla taraftarları kendine hayran bırakmıştı.



    Ancak bu sezon Pelkas için hiç de iyi geçmiyor. Sezon başında omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu sahalara eskisi gibi dönemedi. Şu ana kadar 5 resmi maçta 162 dakika sahada kalan Pelkas takımına ne gol ne de asist katkısı yapabildi.



    Eintracht Frankfurt deplasmanında son saniyede kaçırdığı penaltı ile Fenerbahçe'yi galibiyetten eden Yunan futbolcu dünkü Olympiakos karşılaşmasında da önemli fırsatları değerlendiremedi.



        Otoriteler Pelkas'ın Pereira'nın yeni sistemime uyum sağlamakta zorlandığını ayrıca yaşadığı sakatlığın etkisiyle fiziki açıdan yüzde yüz durumda olmadığını belirtiyor.



        Şu anda Pereira'nın kafasındaki ideal 11'de yer almayan yıldız futbolcu, Mesut Özil ve Diego Rossi'nin gerisinde kalmış durumda. Pelkas'ı sezon başında özellikle Rus kulüpleri ısrarla istemiş ancak Fenerbahçe yönetimi gelen teklifleri yetersiz bulmuştu.

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