Dimitris Pelkas yokları oynuyor! Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik





Ancak bu sezon Pelkas için hiç de iyi geçmiyor. Sezon başında omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu sahalara eskisi gibi dönemedi. Şu ana kadar 5 resmi maçta 162 dakika sahada kalan Pelkas takımına ne gol ne de asist katkısı yapabildi.