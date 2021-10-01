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    • 01.10.2021 16:33
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    • 01.10.2021 17:07
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    SON DAKİKA! Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu

    Son dakika haberine göre Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu. Süper Lig'den 5 takımın da katıldığı kurada 87 ekip yer aldı. İşte eşleşmeler...

    Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu

    Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.

    Tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

    Kırşehir Belediyespor

    -

    Redoks Darıca Gençlerbirliği

    Denizlispor

    -

    Gema Polimer Şile Yıldızspor

    Serik Belediyespor

    -

    Pazarspor

    Amed Sportif Faaliyetler

    -

    Tarsus İdman Yurdu

    Anagold 24Erzincanspor

    -

    52 Orduspor

    Fraport TAV Antalyaspor

    -

    Diyarbekirspor

    Yılport Samsunspor

    -

    Karatay Termal 1922 Konyaspor

    MKE Ankaragücü

    -

    Somaspor

    Royal Hastanesi Bandırmaspor

    -

    Çankaya Futbol Kulübü

    Ankaraspor

    -

    İnegölspor

    Adana Demirspor

    -

    Niğde Anadolu Futbol Kulübü

    Adanaspor

    -

    Adıyaman Futbol Kulübü

    Altınordu

    -

    Büyükçekmece Tepecikspor

    Turgutluspor

    -

    Mardin 1969

    TECO Karacabey Belediyespor

    -

    Şanlıurfaspor

    Sakaryaspor

    -

    Karbel Karaköprü Belediyespor

    Gençlerbirliği

    -

    Pendikspor

    Manisa Futbol Kulübü

    -

    Fatsa Belediyespor

    Yukatel Kayserispor

    -

    Artvin Hopaspor

    Balıkesirspor

    -

    Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

    Bereket Sigorta Ümraniyespor

    -

    Kahramanmaraşspor

    Ankara Keçiörengücü

    		 - Ağrı 1970

    Akhisarspor

    		 - Bergama Belediyespor

    Afjet Afyonspor

    		 - Sivas Belediyespor

    Eskişehirspor

    		 - Iğdır Futbol Kulübü

    Kırklarelispor

    		 - Osmaniyespor Futbol Kulübü

    Silahtaroğlu Vanspor

    		 - Zonguldak Kömürspor

    Menemenspor

    		 - Karşıyaka

    Ankara Demirspor

    		 - Yomraspor

    Bodrumspor

    		 - Isparta 32 Spor

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor

    		 - Nazilli Belediyespor

    Hekimoğlu Trabzon

    		 - Bitexen Düzcespor

    İstanbulspor

    		 - Ergene Velimeşespor

    Kocaelispor

    		 - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor

    Çorum

    		 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor

    Uşakspor

    		 - Nevşehir Belediyespor

    Bursaspor

    		 - Ceyhanspor

    Beypiliç Boluspor

    		 - Çarşambaspor

    Eyüpspor

    		 - Bucaspor 1928

    Etimesgut Belediyespor

    		 - Kahta 02 Spor

    Altay

    		 - Belediye Derincespor

    Sarıyer

    		 - Edirnespor

    Tuzlaspor

    		 - 68 Aksaray Belediyespor

    GZT Giresunspor (BAY)

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    Bir hezimet ancak böyle güzellenir
    Haberler Spor SON DAKİKA! Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu
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