SON DAKİKA! Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı.
Tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
|
Kırşehir Belediyespor
|
-
|
Redoks Darıca Gençlerbirliği
|
Denizlispor
|
-
|
Gema Polimer Şile Yıldızspor
|
Serik Belediyespor
|
-
|
Pazarspor
|
Amed Sportif Faaliyetler
|
-
|
Tarsus İdman Yurdu
|
Anagold 24Erzincanspor
|
-
|
52 Orduspor
|
Fraport TAV Antalyaspor
|
-
|
Diyarbekirspor
|
Yılport Samsunspor
|
-
|
Karatay Termal 1922 Konyaspor
|
MKE Ankaragücü
|
-
|
Somaspor
|
Royal Hastanesi Bandırmaspor
|
-
|
Çankaya Futbol Kulübü
|
Ankaraspor
|
-
|
İnegölspor
|
Adana Demirspor
|
-
|
Niğde Anadolu Futbol Kulübü
|
Adanaspor
|
-
|
Adıyaman Futbol Kulübü
|
Altınordu
|
-
|
Büyükçekmece Tepecikspor
|
Turgutluspor
|
-
|
Mardin 1969
|
TECO Karacabey Belediyespor
|
-
|
Şanlıurfaspor
|
Sakaryaspor
|
-
|
Karbel Karaköprü Belediyespor
|
Gençlerbirliği
|
-
|
Pendikspor
|
Manisa Futbol Kulübü
|
-
|
Fatsa Belediyespor
|
Yukatel Kayserispor
|
-
|
Artvin Hopaspor
|
Balıkesirspor
|
-
|
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor
|
Bereket Sigorta Ümraniyespor
|
-
|
Kahramanmaraşspor
|
Ankara Keçiörengücü
|-
|Ağrı 1970
|
Akhisarspor
|-
|Bergama Belediyespor
|
Afjet Afyonspor
|-
|Sivas Belediyespor
|
Eskişehirspor
|-
|Iğdır Futbol Kulübü
|
Kırklarelispor
|-
|Osmaniyespor Futbol Kulübü
|
Silahtaroğlu Vanspor
|-
|Zonguldak Kömürspor
|
Menemenspor
|-
|Karşıyaka
|
Ankara Demirspor
|-
|Yomraspor
|
Bodrumspor
|-
|Isparta 32 Spor
|
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|-
|Nazilli Belediyespor
|
Hekimoğlu Trabzon
|-
|Bitexen Düzcespor
|
İstanbulspor
|-
|Ergene Velimeşespor
|
Kocaelispor
|-
|An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|
Çorum
|-
|Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor
|
Uşakspor
|-
|Nevşehir Belediyespor
|
Bursaspor
|-
|Ceyhanspor
|
Beypiliç Boluspor
|-
|Çarşambaspor
|
Eyüpspor
|-
|Bucaspor 1928
|
Etimesgut Belediyespor
|-
|Kahta 02 Spor
|
Altay
|-
|Belediye Derincespor
|
Sarıyer
|-
|Edirnespor
|
Tuzlaspor
|-
|68 Aksaray Belediyespor
|
GZT Giresunspor (BAY)