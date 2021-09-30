Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den, Ajax maçı sonrası Hollanda'da önemli açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ajax maçı sonrası Hollanda'da basın mensuplarına çok önemli açıklamalarda bulundu. Ligdeki hakem hatalarıyla ilgili konuşan Çebi, "Adana Demirspor maçında hakem demiş ki 'ben görmedim, VAR hakemine sordum temiz' dedi diyor. Hakem de görecek, VAR niye görmüyor. Beşiktaş'ın hakkı hakkı yenmediği zaman zaten şampiyon olacak. Milli maç arasında konuşacağım. Bu işin peşini bırakmam" diye konuştu.

Üst üste yaşanan sakatlıkları değerlendiren Başkan Çebi, "Sakatlıkların hepsinin zeminden kaynaklandığını düşünmüyorum. Benim şahsi fikrim çok ağır maç temposu, özellikle Dortmund maçında çok efor sarf eden bir takımımız var. Ondan sonra sakatlıklar çıkmaya başladı. En önemlisi bu sakatlıkların %60-70'i darbeden kaynaklanıyor" dedi.

Transfer döneminde isteyip de alamadıkları tek ismin Kaan Ayhan olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Takımın maliyeti şu an 50 milyon Euro'nun altında. Dünya çapında oyuncuları çok ciddi indirimler yaptırarak aldık. Gedson Fernandes'i de son gün alıyorduk ama Pjanic çıkınca vazgeçtik ve tercihimizi Pjanic'ten yana kullandık" açıklamasını yaptı.

CENK TOSUN'A SÖZ VERDİM

"Cenk Tosun'a da sözüm var, sezon sonu gelmek isterse kapımız ona açıktır. Kenan'ı gelişime göstereceğine inandığımız için aldık. Salih'i de hocamız istedi."

BU SÖZLEŞMELERİ NASIL YAPTINIZ?

"Lens ve Ljajic ile bu kontratları nasıl yaptınız, hatta Douglas'la. Karagümrük Lens için bize 300 bin Euro brüt para verdi, neti 150 bin Euro yapıyor."