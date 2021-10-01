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    Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Batshuayi'den dobra açıklamalar! İhtiyacım olan yerdeyim

    Kartal'ın yıldızı Batshuayi, “N’Koudou’nun burada olması benim için iyi bir fırsattı. İyi arkadaşım. Marsilya’da da beraberdik. İkimizin de menajeri aynı. Bana bilmem gereken her şeyi anlattılar. Benim de kariyerimde ihtiyacım olan Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı. Ben de bunu değerlendirdim” dedi.

    İhtiyacım olan yerdeyim

    Kartal'ın yıldızı Batshuayi, "N'Koudou'nun burada olması benim için iyi bir fırsattı. İyi arkadaşım. Marsilya'da da beraberdik. İkimizin de menajeri aynı. Bana bilmem gereken her şeyi anlattılar. Benim de kariyerimde ihtiyacım olan Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı. Ben de bunu değerlendirdim" dedi.

    BURADA AİLE ORTAMI VAR


    Belçikalı golcü, "Çok sevgi gördüm burada. Aile ortamı var. Sadece bana değil tabi tüm arkadaşlarımıza gösterilen ilgi, alaka aynı seviyede. Çok fazla kulüp gördüm. Böyle ilgi, alakayı çok fazla görmediğimi söyleyebilirim. Bundan dolayı memnunum" şeklinde konuştu.

        AVRUPA'DA ŞANSIMIZ VAR


        Beşiktaş'ın süper golcüsü, "Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle atamadığım golden dolayı çok üzgünüm. Ben hala takıma güveniyorum. Hocamız da bize güveniyor. Elbette biz de kendimize güveniyoruz. Hala bir şansımız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Spor Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Batshuayi'den dobra açıklamalar! İhtiyacım olan yerdeyim
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