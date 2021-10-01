Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Batshuayi'den dobra açıklamalar! İhtiyacım olan yerdeyim

Kartal'ın yıldızı Batshuayi, "N'Koudou'nun burada olması benim için iyi bir fırsattı. İyi arkadaşım. Marsilya'da da beraberdik. İkimizin de menajeri aynı. Bana bilmem gereken her şeyi anlattılar. Benim de kariyerimde ihtiyacım olan Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı. Ben de bunu değerlendirdim" dedi.
BURADA AİLE ORTAMI VAR
Belçikalı golcü, "Çok sevgi gördüm burada. Aile ortamı var. Sadece bana değil tabi tüm arkadaşlarımıza gösterilen ilgi, alaka aynı seviyede. Çok fazla kulüp gördüm. Böyle ilgi, alakayı çok fazla görmediğimi söyleyebilirim. Bundan dolayı memnunum" şeklinde konuştu.