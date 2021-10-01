Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Batshuayi'den dobra açıklamalar! İhtiyacım olan yerdeyim

Kartal'ın yıldızı Batshuayi, "N'Koudou'nun burada olması benim için iyi bir fırsattı. İyi arkadaşım. Marsilya'da da beraberdik. İkimizin de menajeri aynı. Bana bilmem gereken her şeyi anlattılar. Benim de kariyerimde ihtiyacım olan Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı. Ben de bunu değerlendirdim" dedi.