Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu hedeflerini anlattı

Genç sporculara da tavsiyelerde bulunan Çakıroğlu, gençlerin kendilerine güvenmeleri, sıkı çalışarak hedeflerinin ve hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğini kaydetti.

Antrenör Nazım Yiğit de Buse Naz'ın çok yetenekli, disiplinli ve çalışkan bir sporcu olduğunu ve gelecekte çok büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

İl Müdürü Öztürk ise Buse Naz'ın değer verdikleri ve takdir ettikleri özel bir sporcu olduğunu vurgulayarak, Trabzonlu boksörün başarılarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.



