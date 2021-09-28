Trabzonspor-Alanyaspor maçı sonrası Fırtına'nın golcülerine eleştiri: Bulut var yağmur yok
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin 75. dakikasında kırmızı kart görerek 10 kişi kalan Trabzonspor mücadelesi alkış alırken, son dakikalarda gelmeyen gol sonrası forvet oyuncuları eleştirilerin hedefi oldu.
28.09.2021 10:26
- Son Güncelleme: 28.09.2021 10:26
Maça ön alan baskısıyla başladılar, topu da Alanyaspor, Trabzonspor'a bıraktı. Organize olmuş savunma anlayışıyla oynayan Alanyaspor'a karşı oyunun ilk yarısında pasın ritmini, o akışkanlığı hızlı yapamadı.
Saha içindeki hareketsizliği bununla beraber oyunu genişlettiklerinde sağda Peres ile Djaniny, sol tarafta oynayan Nwakaeme ile İsmail'in uyumu istenen seviyede değildi.
Bu tercih yapılacaksa dar alan becerisi çok yüksek olmayan, daha kenar ortalarına çıkıp vuracak Cornelius'un yanında Djaniny olup, sağda Gervinho, solda da oyun genişlediğinde kanatta topu getirecek Nwakaeme'nin olması gerekiyordu.
Bordo-mavili takımın ikinci yarı baskılı oldukları dönemde savunma önünde değil arkasında da topsuz koşular da yaptı.