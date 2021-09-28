Trabzonspor-Alanyaspor maçı sonrası Fırtına’nın golcülerine eleştiri: Bulut var yağmur yok

Bu tercih yapılacaksa dar alan becerisi çok yüksek olmayan, daha kenar ortalarına çıkıp vuracak Cornelius'un yanında Djaniny olup, sağda Gervinho, solda da oyun genişlediğinde kanatta topu getirecek Nwakaeme'nin olması gerekiyordu.

Bordo-mavili takımın ikinci yarı baskılı oldukları dönemde savunma önünde değil arkasında da topsuz koşular da yaptı.