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Haberler Spor Trabzonspor-Alanyaspor maçı sonrası Fırtına'nın golcülerine eleştiri: Bulut var yağmur yok

Trabzonspor-Alanyaspor maçı sonrası Fırtına'nın golcülerine eleştiri: Bulut var yağmur yok

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin 75. dakikasında kırmızı kart görerek 10 kişi kalan Trabzonspor mücadelesi alkış alırken, son dakikalarda gelmeyen gol sonrası forvet oyuncuları eleştirilerin hedefi oldu.

28.09.2021 10:26 - Son Güncelleme: 28.09.2021 10:26
Trabzonspor-Alanyaspor maçı sonrası Fırtına’nın golcülerine eleştiri: Bulut var yağmur yok

KÖTÜ OYNAMASA DA... (REHA KAPSAL)
Trabzonspor'un 3 gün önceki Konya maçında yaklaşık uzatmalar dahil 90 dakika 10 kişi oynaması, bu karşılaşmaya fiziksel olarak nasıl yansıyacağı, rakibine topla yapacağı baskı açısından çok önemliydi.

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Trabzonspor-Alanyaspor maçı sonrası Fırtına’nın golcülerine eleştiri: Bulut var yağmur yok

Maça ön alan baskısıyla başladılar, topu da Alanyaspor, Trabzonspor'a bıraktı. Organize olmuş savunma anlayışıyla oynayan Alanyaspor'a karşı oyunun ilk yarısında pasın ritmini, o akışkanlığı hızlı yapamadı.
Saha içindeki hareketsizliği bununla beraber oyunu genişlettiklerinde sağda Peres ile Djaniny, sol tarafta oynayan Nwakaeme ile İsmail'in uyumu istenen seviyede değildi.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı sonrası Fırtına’nın golcülerine eleştiri: Bulut var yağmur yok

Kolektif yapıda bir hücum değil daha fazla bireysel oyuncularla problemi çözmeyi çalışan Trabzonspor vardı .
İkinci devre biraz daha oyun hareketliliği olduğu gibi topa daha temaslı ve çabuk oyunla beraber pozisyon da üretmeye başladılar.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı sonrası Fırtına’nın golcülerine eleştiri: Bulut var yağmur yok

Bir de Abdullah hoca, Gervinho değişikliğiyle iyice rakibi kendi ceza sahasına itti.
Burada özellikle kapanan savunmaya karşı Nwakaeme'nin Cornelius'un yanına ikinci santrfor olarak yer değiştirmesi sağda Djaniny, solda da Gervinho ile iki santrforlu oyun tercihi oluştu.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı sonrası Fırtına’nın golcülerine eleştiri: Bulut var yağmur yok

Bu tercih yapılacaksa dar alan becerisi çok yüksek olmayan, daha kenar ortalarına çıkıp vuracak Cornelius'un yanında Djaniny olup, sağda Gervinho, solda da oyun genişlediğinde kanatta topu getirecek Nwakaeme'nin olması gerekiyordu.
Bordo-mavili takımın ikinci yarı baskılı oldukları dönemde savunma önünde değil arkasında da topsuz koşular da yaptı.

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