Beşiktaş Ajax maçı eksikleri! Beşiktaş sakatlar son durum! BJK Ajax maç kadrosu: Tam 11 isim...

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki C Grubu ikinci maçında bugün Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak. Beşiktaş'ta art arda yaşanan sakatlıklardan sonra bugünkü Ajax maçı öncesi kadro bir hayli merak ediliyor. Beşiktaş Ajax maçı eksikleri, sakatların son durumu araştırılıyor. Siyah beyazlı ekibin Ajax deplasmanına çıkacak kadrosu haberimizde! İşte BJK Ajax maç kadrosu...
AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN HEYECAN DORUKTA!
Ajax-Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te başlayacak. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak maç Exxen 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ajax Beşiktaş karşılaşmasını uydudan şifresiz veren yabancı kanalların listesi şöyle;
- Bein Sports France 2 HD
- BT Sport 1 HD
- C More Streaming Sweeden
- Livescore App
- Paramount + USA
- SuperSport Maximo 1 HD
- SuperSport Premier League HD
- TV2 Play Norge
- Haberpush HD
- TV3 Sport Dansk HD
- Viaplay Baltic HD
- Arena sport 1 HD
- Btv aksiyon HD
- CBC sport hd
- Viaplat Denmark HD
BEŞİKTAŞ SAKATLAR SON DURUMU NASIL?
Beşiktaş bugünkü Ajax maçına 11 isim olmadan çıkacak.
Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero'nun sakatlıkları devam ediyor.
Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Ajaç maçında forma giyemeyecek.
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında oynayamayan Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ise bugünkü maçta teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek.
AJAX'TA EKSİKLER!
Geçen sezonu Hollanda Eredivisie'de çok büyük farkla şampiyon olarak tamamlayan Ajax; Ryan Gravenberch, Dusan Tadic ve Sebastian Haller gibi önemli parçaları takımda tutup Steven Berghuis eklentisi yaparak 3 sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı yarı finale çıkma başarısını tekrarlamak istiyor.
Ligde zaten işler tıkırında... Sadece Twente deplasmanında berabere kaldılar, diğer 6 maçı toplamda 29 gol atıp kalelerinde hiç gol görmeyerek geçmesini bildiler. Maarten Stekelenburg ve Zakaria Labyad dışında takımda önemli bir eksik yok.
Kalede Remko Pasveer görev yapacak. Dün akşam Jong Ajax forması giyen sağ bek Devyne Rensch yedek bekleyecek. Orta alanda Gravenberch'in yanında Edson Alvarez forma giyecek.
Hücumda Tadic (sol kanat), Berghuis (10 numara) ve Haller'i (9 numara) sağ kanatta Antony tamamlayacak.