Buse Naz Çakıroğlu'nun annesi tarihi başarının perde arkasını açıkladı: Oğluma niyet kızıma kısmet

Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit, bu başarının tesadüf olmadığını söyledi. Nazım Yiğit, "Buse ile 11 yaşından beri birlikte çalışıyoruz. 13 yıl oldu, sürekli birlikte çalıştık. Çok hırslı istekli başarılı birisi. 2012'de Tokyo için hedef belirlemiştik. Bu hedef için günde 4 saat çalıştık. Senede birkaç ay ailemizi görüyorduk. Onun dışında sürekli kamp yaptık. Çok çalıştık. İnşallah 2024'te altın madalya bizim olacak" dedi.